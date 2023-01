Jörn Tews nommé directeur général de l'Orchestre de chambre de Paris

Il administrait depuis 2017 les formations musicales de l'Opéra de Paris. Jörn Tews est nommé directeur général de l’Orchestre de chambre de Paris, apprend-on ce lundi dans un communiqué. Il succède à Nicolas Droin, qui, après 10 années passées à l'OCP, rejoint lui le Théâtre national de l'Opéra-Comique. Outre l'Opéra de Paris, Jörn Tews, après des passages à l'Opéra de Hambourg et à la salle Pleyel, avait rejoint en 2010 la société Kajimoto concerts management, où il était en charge des projets et des tournées. Le conseil d’administration souligne la "grande qualité du projet présenté par Jörn Tews, appuyé par son savoir-faire, sa profonde expérience des orchestres et sa grande connaissance du monde musical international."

Des qualités qui seront "déterminantes pour conduire la recherche de la nouvelle direction musicale de l’Orchestre de chambre de Paris, en remplacement de Lars Vogt, récemment disparu". L'ensemble reste en effet profondément marqué par la disparition du pianiste et chef d'orchestre allemand, adoré de tous, qui nous avait quittés en septembre dernier à 51 ans seulement.