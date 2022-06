Publicité

Musique baroque Jordi Savall, défricheur de musiques anciennes Par Clémence Guinard

En interprétant la bande-son du film “Tous les matins du monde”, Jordi Savall a contribué à populariser la musique baroque et la viole de gambe. Le musicien et chef d’orchestre revient sur la découverte de cet instrument et sur le travail de recherche qu’il a dû mener tout au long de sa carrière.

