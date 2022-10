José Martínez nommé directeur de la danse de l'Opéra de Paris

Fumée blanche à Garnier. José Martínez, ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, directeur de la Compagnie Nationale de Danse espagnole pendant 8 ans, a été choisi pour succéder à Aurélie Dupont, annonce ce vendredi l'Opéra de Paris. Âgé de 53 ans, il prendra ses fonctions le 5 décembre 2022, quelques jours après la première de son ballet Le Corsaire à Tallinn en Estonie. Il succède à Aurélie Dupont qui a quitté ses fonctions le 31 juillet 2022.

José Martinez se consacrera exclusivement à son poste de Directeur de la Danse de l’Opéra national de Paris, renonçant ainsi à son activité de chorégraphe, à l’exception de deux engagements à Bordeaux en juin 2023 et à Stockholm en octobre 2023 où il accompagnera la reprise de ses ballets, fait savoir l'opéra. "La brillante carrière de danseur de José Martinez, son expérience de directeur de compagnie et de chorégraphe, ainsi que sa sensibilité aux actions de médiation et d’inclusion sauront assurer la stabilité, le rayonnement et l’excellence du ballet de l’Opéra national de Paris", déclare Alexander Neef, le directeur de l'Opéra de Paris.

"Je remercie Alexander Neef pour sa confiance et me réjouis de retrouver l’Opéra de Paris. Conscient du formidable potentiel comme des enjeux auxquels la compagnie est confrontée, je souhaite me mettre entièrement à son service", réagit de son côté José Martínez. "J’y travaillerai en recherchant la meilleure cohésion entre toutes les forces vives de la maison et en obtenant l’adhésion des danseurs et des équipes de l’Opéra de Paris afin de construire ensemble un projet qui maintiendra la compagnie au sommet de son art et en fera un Ballet exemplaire dans ses engagements artistiques, humains et sociétaux."

Entre la France et l'Espagne

José Martínez est sans doute le plus français des grands danseurs espagnols. Né à Carthagène en 1969, c'est là qu'il débute sa formation, sous la houlette de Pilar Molina, puis quitte l’Espagne à 14 ans pour intégrer le Centre international de danse Rosella Hightower, à Cannes. Il décroche le premier prix du Concours de Lausanne, ce qui lui ouvre les portes de l’École de danse de l’Opéra de Paris, en 1987. Martínez a 19 ans lorsqu'il intègre le Corps de ballet.

Puis, il gravit un à un les échelons. Coryphée en 1989, Sujet en 1990, il rafle en 1992 la médaille d’or au très prestigieux Concours international de ballet de Varna en Bulgarie - pour l'anecdote, Aurélie Dupont est elle aussi lauréate cette année-là, marchant dans les pas des lauréats français, dont Patrick Dupond et Sylvie Guillem. Promu Premier danseur en 1993, il s'illustre dans les plus grands rôles masculins : Solor dans La Bayadère, le prince de Casse-Noisette... La consécration vient le 31 mai 1997, à l'issue d'une superbe interprétation de James dans La Sylphide : José Martínez est nommé danseur étoile.

S'illustrant aussi comme chorégraphe, il crée en 2002 sa première pièce, Mi Favorita, sur la musique de Donizetti. En 2005, il crée aussi Scaramouche, pour l'école de danse de l'Opéra. Puis, coup d'éclat en ouverture de la saison 2008-2009, avec son premier grand ballet, Les Enfants du Paradis. Mise en scène étourdissante, innovante et ludique, qui lui vaut de remporter le prix Benois de la danse en 2009. Le danseur quitte l’Opéra de Paris en septembre 2011, après une représentation des Enfants du Paradis où il incarne Baptiste. Directeur de la Compagnie Nationale de Danse espagnole depuis 2011, il avait cédé sa place en 2019 à Joaquín de Luz.

Dans les pas d'Aurélie Dupont

José Martínez succède à Aurélie Dupont, qui avait annoncé au mois de juin , sans signe avant coureur, souhaiter mettre fin à ses fonctions de directrice de la danse de l’Opéra national de Paris pour se consacrer à des projets personnels. "Je quitte aujourd’hui cette magnifique institution avec le sentiment du devoir accompli", déclarait-elle alors : "Ma plus grande fierté est d’avoir contribué à faire éclore des talents, danseurs et chorégraphes. Œuvrer aux côtés de directeurs attentifs, des danseuses et des danseurs, musiciens, costumiers, régisseurs et techniciens a été pour moi un honneur et un immense bonheur."

Depuis sa nomination le 4 février 2016, dans le sillage de Benjamin Millepied, Aurélie Dupont avait proposé 18 créations pour la compagnie, et 23 entrées au répertoire. Sept danseurs et danseuses ont également été promus étoiles durant son mandat. Une commission présidée par Bernard Stirn, membre de l’Institut et président d’Honneur du Conseil d’administration de l’Opéra, avait été chargée de lui trouver un successeur. C'est - enfin - chose faite.