Journée Jean-Michel Jarre sur France Musique

A l’occasion de la sortie de son nouvel album Oxymore (Sony), œuvre immersive en hommage à Pierre Henry, France Musique consacre une partie de son antenne à l’artiste Jean-Michel Jarre le vendredi 21 octobre avant Les Grands Entretiens qui lui seront consacrés d’ici la fin de l’année.

Pionnier de la musique concrète et électronique, Pierre Henry avait légué de son vivant une série de sons à Jean-Michel Jarre, avec le souhait réciproque de créer un jour une œuvre nouvelle. Oxymore, en intégrant certains de ces sons, est avant tout un hommage à l’école de pensée de la musique concrète française sans laquelle la musique électronique mondiale d’aujourd’hui n’existerait pas telle qu’on la connaît. Conçu en multicanal et son spatialisé 3D, l’album offre par ailleurs une version stéréo, ainsi qu’une version binaurale accessible avec des casques audio standards.

« Placer des sons à 360 degrés dans l’espace comme des objets autour de soi est une manière complètement différente de composer, qui révolutionne la conception, la production et la diffusion de la musique de demain. Cette œuvre m’est d’autant plus personnelle que j’ai réalisé la version immersive dans le Studio Innovation de Radio France qui a accueilli le GRM et la musique électroacoustique dès l’origine, vers le milieu du siècle dernier. C’est aussi une façon de saluer l’action du service public français, qui a toujours été un défricheur sur le plan sonore. »

"OXYMORE" est le premier projet de cette ampleur à aller aussi loin dans l’innovation audio. « Aujourd’hui, les mondes immersifs et les métavers sont de nouveaux territoires qui offrent des possibilités inédites pour partager et recevoir la musique. Plus que jamais, les oreilles ouvrent les yeux. » précise JM Jarre.

Le programme

7h-9h : Musique Matin par Jean-Baptiste Urbain. Invité à 8h30.

13h-13h30 : Musicopolis par Anne-Charlotte Rémond. Oxygène, une touche française.

18h-19h : Open Jazz par Alex Dutilh. La playlist de Jean-Michel Jarre.

23h-00h : Les trésors de France Musique par Françoise Monteil. Le Concert égoïste de Pierre Schaeffer, par. Claude Maupomé (1978).

Sur francemusique.fr et la chaîne YouTube de France Musique : vidéo Jean-Michel Jarre, musique et innovation.