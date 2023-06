Kaija Saariaho, l'une des plus grandes compositrices de notre temps, s'est éteinte

"Elle s'est éteinte paisiblement dans son lit, à son domicile, à Paris", annonce ce vendredi sa famille dans un communiqué. L'immense compositrice Kaija Saariaho, figure centrale d’une génération de compositeurs et d’interprètes finlandais, nous a quittés ce vendredi matin, à l'âge de 70 ans, des suites d'un cancer. France Musique lui rend hommage dès ce vendredi 2 juin par une soirée spéciale , alors que d'autres émissions lui seront consacrées ce week-end.

Née en 1952 à Helsinki, Kaija Saariaho était une compositrice de génie, influencée par la musique spectrale. Elle mêlait dans ses œuvres, avec délicatesse, justesse et virtuosité, une recherche sur le timbre, l’électroacoustique et les supports multimédia.

Kaija Saariaho a, tout au long de sa carrière, été honorée par les plus grands prix. L'an dernier, elle avait notamment été élue compositrice de l'année aux Victoires de la musique classique , pour son opéra Innocence. Lion d'or à la Biennale musicale de Venise 2021, également, pour l'ensemble de sa carrière. "Je suis toujours très heureuse d'être à Venise, de partager ma musique", nous confiait-elle alors , appuyée sur une canne, mais immensément heureuse et enthousiaste à l'idée de retrouver le public, après la pandémie de Covid-19.

Après avoir étudié plusieurs instruments ainsi que les arts visuels, Kaija Saariaho travaille la composition à l'Académie Sibelius d’Helsinki avec Paavo Heininen, puis en Allemagne avec Klaus Huber et Brian Ferneyhough. Dès 1980, elle expérimente dans plusieurs studios électroacoustiques : le Studio Expérimental de la Radio Finlandaise, l’Ircam, le Studio Numérique du Groupe de Recherche Musical (GRM) ainsi que l’EMS de Stockholm.

Nouvelles technologies et recherches sur le timbre

À partir de 1982, Kaija Saariaho réside à Paris et travaille à l’Ircam, notamment sur la musique assistée par ordinateur. L’utilisation des nouvelles technologies et la recherche sur le son constituent des éléments importants dans sa technique de composition, lui permettant de combiner l’écriture instrumentale et le traitement du son.

Les sonorités de la flûte et du violoncelle se prêtent à ses recherches sur le timbre, comme en témoignent les œuvres Laconisme de l’aile pour flûte ou Près, pour violoncelle et électronique. Elle affectionne particulièrement le travail avec des interprètes tels que le violoncelliste Anssi Karttunen, la flûtiste Camilla Hoiteng, les sopranos Dawn Upshaw et Karita Mattila, ou encore le pianiste Emmanuel Ax.

Son répertoire comporte aussi des pièces pour ensemble et orchestre telles que le diptyque pour orchestre Du cristal…à la fumée ou encore NoaNoa, Amers, Près et Solar. Kaija Saariaho participe en outre a de nombreuses productions multimédia : le ballet MAA (1991) ou Prisma, un Cd-rom consacré à son œuvre, grand prix 2001 de l’Académie Charles Cros. Trois opéras, L’amour de loin, Adriana Mater et La passion de Simone, sur des livrets d’Amin Maalouf, mêlent principes de la musique spectrale et lyrisme. Les derniers mois de sa vie ont été consacrés à l'écriture de son concerto pour trompette, HUSH, qui sera créé à Helsinki le 24 août prochain.

"Noblesse"

De nombreux hommages à la compositrice essaiment ce vendredi sur les réseaux sociaux. Covent Garden évoque "l'une des plus importantes figures contemporaines de la composition, qui a eu un impact immense sur les publics, avec dernièrement son opéra Innocence". "C'est avec une immense tristesse que nous apprenons son décès. Nous avons partagé avec elle tant de magnifiques moments musicaux", écrit encore l'Orchestre de Paris .

S'il ne fallait qu'un mot pour résumer Kaija Saariaho, ce serait "noblesse", souffle le pianiste et chef d'orchestre Clément Mao-Takacs, joint par France Musique, proche de la compositrice. "Kaija était une de ces figures dont on disait très volontiers qu'elle était une grande dame de la musique. Je crois que c'était une grande dame au sens presque chevaleresque du terme. Dans la relation qu'elle pouvait avoir avec les interprètes qui servaient sa musique, je crois qu'il y avait une relation très proche de celle qu'on peut trouver dans les romans de chevalerie : des chevaliers au service d'une dame, qui le font par amour."

Clément Mao-Takacs se souvient d'une femme d'une "extrême générosité, qui donnait énormément, et qui avait une grandeur d'âme. Je garde en mémoire sa noblesse, mais aussi sa finesse d'esprit. Et je crois que la tristesse de ce jour ne devrait pas occulter le fait que Kaija était pleine de vie, riait, avait de l'humour, souriait merveilleusement. Pour des gens comme moi, c'est une très grande perte, mais pas si importante que cela par rapport à la chance d'avoir pu travailler avec elle, auprès d'elle, et de servir son œuvre."

France Musique lui rend hommage, après la soirée de concert de ce vendredi.

