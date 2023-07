Karajan, le génie et le tyran

Né à Salzbourg en 1908, Herbert von Karajan choisit dans un premier temps de se tourner vers le piano. Issu d’une grande famille bourgeoise, il suit les pas de son grand frère et se révèle rapidement meilleur que lui à l’instrument. Mais très vite, le jeune Karajan rêve de quelque chose de plus grand. « Un professeur à Vienne m’a dit un jour qu’il me faudrait dix mains pour exécuter tout ce que je pense. Comme ce n’est pas possible, il m’a conseillé de devenir chef d’orchestre et c’était, je crois, un très bon conseil », explique le chef dans un entretien de 1967.

« C'est son envie de diriger les autres et de dominer qui va le pousser à devenir chef d’orchestre », résume Lionel Esparza, producteur à France Musique et auteur de la saga le siècle Karajan . Exigeant et perfectionniste, Karajan est tantôt admiré, tantôt craint par ceux qui l’entourent. « Il avait une aura, quelque chose qu’il imposait tout de suite auprès des autres ». Pendant les répétitions, Karajan savait précisément ce qu’il voulait, à la note près. « On le voit très bien dans les archives, il est parfaitement conscient de ce qu’il désire et cela pose problème à ses interlocuteurs. Ce n’est pas quelqu’un avec qui on entre en transaction. »

Il dirigeait les yeux fermés

Avec plus de 600 enregistrements à son actif, Karajan a été l’un des chefs d’orchestre les plus prolifiques au disque. Tout au long de sa carrière, son style de direction a bien évolué. « Quand on regarde les archives de Karajan, on est très étonnés entre le début et la suite de sa carrière. Au tout début de sa vie, c'est quelqu'un qui bouge énormément, avec une grande mèche qui va dans tous les sens. »

Par la suite, le chef se dirige vers quelque chose de beaucoup plus intériorisé, comme si la musique se faisait à l’intérieur de lui. Travailleur acharné, Karajan avait la particularité de plancher sur les partitions et de les mémoriser par cœur. Il dirigeait ensuite ses orchestres les yeux fermés, même les plus opéras les plus longs. « Cela le légitimait aussi auprès des musiciens. Lorsqu'il y avait une erreur à l'orchestre, il l'entendait immédiatement. »

Karajan avait la réputation d'être intransigeant et dur pendant les répétitions. © Getty

L’ombre du nazisme

Intransigeant, Herbert von Karajan était parfois très dur envers les musiciens qu’il dirigeait. « Parmi ceux qui l'ont côtoyé sur des périodes de répétitions, par exemple, on sent qu'il y a un mélange de crainte et de fascination, et en même temps une sorte de recul qui s'apparente parfois à une forme de haine. » Pour beaucoup, se cachait derrière le chef d’orchestre un personnage méprisant, prêt à tout pour réussir.

En 1933, alors que Hitler proclame l’avènement du IIIe Reich, Karajan se rapproche du nouveau régime. « A-t-il été nazi ? Ça, c'est une véritable question. Il l’a été de fait parce qu'il a pris deux fois sa carte auprès du parti nazi en 1933 et deux ans plus tard. » Par la suite, Karajan se défendra d’avoir été nazi et dira avoir été victime du régime. « Pourtant, il a volontairement profité du régime en sachant ce qu’il était et les horreurs qu’il commettait », rappelle Lionel Esparza. « Sa position sous le IIIe Reich a quelque chose d’inqualifiable et d’inacceptable. »

Ce « freluquet autrichien » , selon Hitler

Grâce à ses relations avec les plus hauts dignitaires du régime, Karajan se retrouve propulsé au poste de directeur musical d’Aix-la-Chapelle. Il n’hésite pas non plus à diriger des concerts devant des nazis, ou à jouer dans un Paris occupé, comme en 1941 au palais Chaillot. « Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que pour les nazis, la musique était un art très important. Donc les grands dignitaires nazis, que ce soit Adolf Hitler mais aussi bien Goering et Goebbels, avaient mis la main, sur un certain nombre d'institutions musicales. »

Mais pendant la guerre, Karajan connaît aussi une période de disgrâce. Alors qu’il dirige l’opéra Les maîtres chanteurs de Nuremberg, de Richard Wagner, le chef d’orchestre s’énerve contre l’un des chanteurs qui arrive ivre sur scène, et doit arrêter le concert. Hitler, alors présent dans le public, s’emporte contre Karajan pour avoir osé interrompre son opéra préféré et avoir fustigé l’un de ses chanteurs favoris. « Il traitera même Karajan de freluquet autrichien ».

Après la guerre, Herbert von Karajan passe par deux ans de procès de dénazification, qui lui valent une interdiction de représentations pendant deux ans. Malgré tout, cela ne l’empêchera pas de revenir en force sur le devant la scène. « Je crois que Karajan avait un appétit, une envie, une fascination pour la musique, qui devait sacrifier à peu près la totalité du reste ».