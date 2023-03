Klapisch, Py, Orlinski : le Théâtre des Champs-Élysées dévoile sa prochaine saison

180 levers de rideau, trois nouvelles productions d'opéra, 31 concerts symphoniques. Le Théâtre des Champs-Élysées, qui souffle sa 110ème bougie cette année, a annoncé mardi sa programmation pour la saison 2023-2024. "J’ai fait en sorte que chaque représentation proposée, à travers ses artistes, les œuvres ou encore la diversité des genres musicaux, soit un événement qui vous donne l’envie de le vivre et le partager", écrit Michel Franck. Cette saison sera la quatorzième et l'avant-dernière pour le directeur général et artistique, qui passera le flambeau à Baptiste Charroing en août 2025 .

En novembre, le cinéaste Cédric Klapisch montera une nouvelle production de La Flûte enchantée de Mozart, la toute première incursion dans le lyrique pour le réalisateur de L'Auberge espagnole et d'En Corps. Autre temps fort de la saison 2023-2024, le retour du théâtre au TCE : la Comédie-Française donnera durant les fêtes de fin d'année seize représentations du Malade Imaginaire, avec Guillaume Gallienne dans le rôle d'Argan. La troupe de Molière n'avait pas foulé la scène du TCE depuis les années 70.

Vivaldi, breakdance et opéra participatif

Autre nouvelle production, L'Olimpiade de Vivaldi, l'opéra en trois actes créé à Venise en 1734, qui sera programmé en juin 2024 à l'occasion des Jeux olympiques de Paris, labellisé à cette occasion "Olympiade culturelle". Dans cette mise en scène d'Emmanuel Dumas, le contre-ténor polonais Jakub Jozef Orlinski sera à la fois chanteur et breakdancer - l'une de ses spécialités - un choix concomitant avec l'entrée du breakdance comme nouvelle discipline aux JO. L'actrice Julie Depardieu signera elle la production d'un nouvel opéra participatif destiné au jeune public, intitulé Une petite flûte, d'après Mozart. Elle avait co-signé une première production d'opéra en 2008 avec Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach.

La saison sera ouverte par l'Orchestre de la Scala et son chef, Riccardo Chailly. Au programme également Boris Godounov de Moussorgski dans une mise en scène d'Olivier Py, ex-directeur du Festival d'Avignon et nouveau patron du Châtelet . D'autres orchestres prestigieux se produiront, dont l'Orchestre Philharmonique de Vienne et le Bayerisches Staatsorchester, et de grandes voix lyriques, comme Cecilia Bartoli et Joyce DiDonato. Marina Viotti sera Angelina dans la mise en scène de Damiano Michieletto de La Cenerentola, avec Thomas Hengelbrock à la direction musicale. Enfin, Sébastien Daucé, grand spécialiste de Charpentier, dirigera David et Jonathas, avec Jean Bellorini à la mise en scène.