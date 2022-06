Klaus Mäkelä, chef prodige, nommé à l'Orchestre royal du Concertgebouw

La rumeur courait depuis fin mai, elle se confirme ce vendredi 10 juin. L’Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam annonce que Klaus Mäkelä, 26 ans, s'apprête à rejoindre le plus prestigieux ensemble néerlandais. D'abord en tant qu'associé artistique à partir de la saison 2022/23 - dans le cadre d’un engagement de dix ans - puis en tant que chef d’orchestre, à partir de 2027. Il succédera à Daniele Gatti, licencié en 2018 . Une magnifique récompense pour l'un des jeunes chefs les plus talentueux de sa génération : "Honoré de débuter une collaboration sur le long terme avec le Royal Concertgebouw Orchestra !", s'est-il enthousiasmé sur Twitter.

Klaus Mäkelä est depuis 2020 chef d’orchestre principal de l’Orchestre philharmonique d’Oslo, et directeur musical de l’Orchestre de Paris depuis septembre 2022 . Né à en 1996 à Helsinki, il a suivi des études musicales à l'Académie Sibelius en direction d'orchestre avec Jorma Panula et Marko Ylönen. En 2018, il devient principal chef invité de l'Orchestre symphonique de la radio suédoise. Sa notoriété explose après avoir dirigé l'Orchestre de Bamberg, l'Orchestre national de Lyon et l'Orchestre de Paris en juin 2019.

