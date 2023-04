Kostiantyn Starovytskyi, chef d'orchestre ukrainien, a été tué sur le front

Il avait 40 ans. Le chef ukrainien Kostiantyn Starovytskyi, qui avait dirigé à l'Opéra national d'Ukraine, a été tué mercredi sur la ligne de front, rapportent le site Opera Wire et des médias ukrainiens. Né en 1982, le musicien était sorti diplômé de la classe de direction d'orchestre à la Ukraine's National Music Academy. Il avait conduit et produit à Kiev l'opéra comique Rita, ou le mari battu de Donizetti, et participé à la traduction ukrainienne du Contrat de mariage, l'opéra-bouffe de Rossini. "Encore une perte irréparable pour la culture ukrainienne, pour notre théâtre en particulier", écrit l'Opéra national d'Ukraine, qui avait déjà pleuré au mois de septembre la mort du danseur de ballet Oleksandr Shapoval .

Le National Academic Brass Orchestra, au sein duquel Starovytskyi jouait du basson, a également fait part de sa peine sur les réseaux sociaux : "Aujourd'hui, l'orchestre a subi une perte incomparable. Notre collègue Kostiantyn Starovytskyi a été tué en nous défendant, en défendant l'Ukraine toute entière, sur le front de Kramatorsk (dans l'est du pays, ndlr)". L'Orchestre Philharmonique de Kiev lui rend aussi hommage : "Un musicien, chef d'orchestre, père et fils a été tué dans la guerre. Un héros : Kostiantyn Starovytskyi. Nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ses amis, frères d'armes et collègues."

Le musicien et chef d'orchestre, qui laisse derrière lui une épouse et une fille, s'était engagé dans l'armée dès les premiers jours de la guerre. Il avait notamment servi dans les régions de Kharkiv et de Donetsk. En octobre dernier, un autre chef d'orchestre, Iouri Kerpatenko , avait été abattu par des militaires russes à Kherson, dans sa propre maison, car il avait selon le ministère ukrainien de la Culture "refusé de coopérer avec les occupants".