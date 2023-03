" L’accord parfait ? " de Delphine Blanc Sélection du Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection

Le livre

L’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de Paris, Les Siècles, l’Orchestre philharmonique de Radio France, le Philharmonia Orchestra, Les Dissonances, le Concerto Köln… Quels sont les points communs entre ces formations musicales ? Quelles forces faut-il réunir pour que les concerts aient lieu, à quoi le succès des représentations tient-il ? Qu’est-ce qu’être musicien d’orchestre, et quid aujourd’hui de l’idée romantique selon laquelle le véritable artiste devrait, tout offert à sa passion, vivre dans l’incertitude ?

Sociologue et musicienne d’orchestre, Delphine Blanc dresse dans cet ouvrage, où vibre, fortissimo, l’amour de la musique, une typologie des orchestres. Décrivant les parcours et statuts des personnels qui les composent, elle s’intéresse autant aux figures visibles des chefs et des musiciens qu’à ceux qui œuvrent en coulisses. En analysant les différents modes de construction de ce collectif protéiforme qu’est l’orchestre, elle balaye les idées reçues et met à jour un monde souvent méconnu. Son approche ethnographique donne à voir comment se joue l’engagement individuel de chacun dans la prestation artistique d’ensemble. Décrivant les relations, parfois frémissantes, parfois houleuses, qui unissent un groupe autour d’un concert, Delphine Blanc fait entendre, avec brio et humour, une partition inédite, celle du hors-scène. Par le biais d’entretiens menés allegro vivace avec des instrumentistes, des chefs, mais aussi des régisseurs, techniciens et administrateurs, ainsi que par des extraits du journal que l’auteure tient depuis son pupitre d’altiste, L’Accord parfait ? plonge le lecteur au cœur des orchestres, sur les plateaux, dans les bureaux, de tournées en répétitions, dans le vif des interactions quotidiennes dont se nourrit le collectif musical

L'auteur

Delphine Blanc est docteure en sociologie de la musique et chercheuse associée au Centre Georg-Simmel, EHESS / CNRS. Elle enseigne à l’IEP Sciences Po de Paris. Elle est également altiste professionnelle, spécialisée dans l’interprétation de la musique ancienne. Elle joue avec des formations telles que le Balthasar Neumann Chor und Ensemble en Allemagne, Insula Orchestra ou Pygmalion en France.

3 questions à Delphine Blanc :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Cet ouvrage est l'aboutissement de la thèse que j'ai soutenu à l'EHESS, sous la direction de Laure Schnapper. Je tenais vraiment à publier ce travail, à le rendre public; Effectivement, lorsque j'avais entrepris de reprendre des études en sciences sociales, c'était dans le cadre d'une démarche de recherche personnelle en quelque sorte. J'avais besoin de comprendre, de reprendre la main sur ma pratique de musicienne. J'étais altiste professionnelle free-lance depuis une dizaine d'année et je venais d'avoir un enfant. Devoir soudain concilier le moi-artiste, avec le moi-professionnelle et le moi-mère fut une violence terrible. Ce qui heurtait déjà mes aspirations initiales de musicienne, les négociations nécessaires que l'on doit accepter pour "faire le métier", m'étranglèrent littéralement quand s'ajoutèrent mes obligations familiales. J'ai donc repris les études pour comprendre mon métier, l'orchestre. Au fur et à mesure de l'avancée de mes recherches, j'ai réalisé que ça marchait: que l'effort de mise à distance de l'objet d'étude qu'exige la rigueur scientifique "nettoyait" mon regard, m'obligeait à verbaliser objectivement ce qui, jusque-là, n'était qu'au niveau d'une subjectivité personnelle.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

Quels sont vos prochains projets ?

Je travaille actuellement avec le sociologue Pierre François pour une étude sur les orchestres spécialisés en musique ancienne, et j'ai débuté une nouvelle recherche sur l'enseignement supérieur de la musique, en particulier l'éducation des instrumentistes. Au regard des entretiens exploratoires que j'ai mené depuis août dernier, je pense que je tiens un bon sujet! Bien entendu, je continue également de jouer en orchestre et en quatuor.

Pour écouter Sous la Couverture de Philippe Venturini avec Delphine Blanc, c'est ici