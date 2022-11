L'accordéoniste Julien Beautemps obtient le Prix Jeune Soliste des Médias Francophones Publics

Révélé dans l’émission " Générations France Musique, le live " de Clément Rochefort en 2020, l’accordéoniste Julien Beautemps vient d’être sacré Jeune Soliste de l'année par les Médias Francophones Publics, pour cette édition qui marque le 40e anniversaire de l’événement !

Organisé chaque année, le prix décerne une bourse de 4000 euros à un jeune musicien, qui reçoit également l’engagement des quatre radios partenaires (Radio France, la RTS, la RTBF et Radio-Canada) de soutenir sa carrière en faisant rayonner son talent sur leurs ondes respectives. Nathalia Milstein , Adèle Charvet et Rodolphe Menguy ont eux-mêmes reçu cette distinction en 2016, 2019 et 2020.

Né en 2000, Julien Beautemps commence l’accordéon au conservatoire de Grenoble à l’âge de 5 ans. Après un passage au Conservatoire à Rayonnement régional de Paris, il intègre la classe de Max Bonnay au CNSMD de Paris, où il obtient une licence. Le jeune accordéoniste poursuit aujourd’hui ses études en Masters d’interprétation et de chambriste auprès de Vincent Lhermet, Philippe Bernold et François Salque.

Déjà consacré par une série de récompenses (1er Prix au Concours international PIF de Castelfidardo, 3e Prix au Trophée Mondial de l’Accordéon et 1er Prix au Concours International Leopold Bellan), Julien Beautemps a été sollicité au cours de l’été 2022 pour suivre Gauthier Capuçon à l’occasion de son « Été en France ».

Chambriste, arrangeur et compositeur

Ce soliste reconnu mène une activité de chambriste aguerri. Avec l’Ensemble Méliphages, qui regroupe une série d’amis du Conservatoire, en duo avec la violoncelliste Caroline Dauchy, ou aux côtés du guitariste grec Sotiris Athanasiou dans le cadre du Duo Argos. L’occasion de produire ses arrangements de la Rhapsody in Blue de George Gerswhin, ou encore de Black Earth de Fazil Say, qui paraîtra prochainement dans le catalogue des Éditions Schott Music.

Engagé pour l’élargissement du répertoire de son instrument, Julien Beautemps se penche autant sur la musique de Ginastera que sur celle de Moussorgksi. Il présentera d’ailleurs sa transcription des Tableaux d’une exposition pour accordéon, saxophone et piano dans l’émission de Clément Rochefort le 3 décembre prochain.

Également compositeur, notre nouveau lauréat des MFP a reçu le premier Prix de composition au Trophée Mondial de l’accordéon en 2021. Sa Sonata for the Resurrection pour violon et accordéon sera créée en février 2023, à la salle Cortot à Paris.

Une soirée au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique sera présentée à partir de 19h30 par Christophe Dilys. Elle réunira des artistes et lauréats qui ont marqué l'histoire du prix : la violoniste Shirly Laub (Belgique), Prix Jeune Soliste 1997, le clarinettiste Jean-Luc Votano (Belgique), Prix Jeune Soliste 2004, le violoniste Kerson Leong (Canada), Prix Jeune Soliste 2015, la pianiste Nathalia Milstein (France), Prix Jeune Soliste 2017, le violoncelliste Christoph Croisé (Suisse), Prix Jeune Soliste 2019, le pianiste Rodolphe Menguy (France), Prix Jeune Soliste 2021, et la harpiste Tjasha Gafner (Suisse), Prix Jeune Soliste 2022.