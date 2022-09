L'acteur Rupert Friend incarnera le jeune Celibidache dans un biopic

Les castings pour attribuer le rôle du "jeune" Sergiu Celibidache sont enfin terminés. Et c'est l'acteur britannique Rupert Friend, 40 ans, qui incarnera "Celi" dans ses jeunes années, selon le magazine américain Variety . Le biopic, intitulé The Yellow Tie ("la cravate jaune"), est réalisé par Serge Ioan Celelibidache, le petit fils du célèbre chef d'orchestre roumain. Quant à Rupert Friend, vous l'avez sans doute déjà aperçu sur grand écran (Orgueil et Préjugés, Victoria : les jeunes années d'un reine, Hitman) ou sur petit, dans la série acclamée Homeland. Il sera aussi à l'affiche d'Asteroid City, le prochain film de Wes Anderson.

Le tournage du biopic devrait commencer début 2023. Friend rejoindra John Malkovich - avec qui il a déjà joué dans The Libertine, en 2004 - qui interprétera Sergiu Celibidache dans ses vieux jours. "C’est un honneur de partager avec lui la responsabilité d’incarner un homme aussi fascinant, complexe et talentueux que Sergiu Celibidache", a déclaré Rupert Friend à Variety . "Je suis enchanté et honoré que l'on me donne l'opportunité de jouer le chef d'orchestre Sergiu Celibidache", confiait de son côté John Malkovich : "C'est un talent unique, singulier, il est considéré comme l'un des grands visionnaires du siècle dernier dans l'univers de la musique classique. L'interpréter dans ses dernières années sera un voyage stimulant et fascinant."

Figure clivante et fascinante

Génie pour les uns, fou et mystificateur pour d'autres, "Celi" fut le plus atypique des chefs du XXe siècle. Il naît au nord-est de la Roumanie, le 11 juillet 1912. Adolescent, il est chassé du foyer familial après avoir révélé qu'il comptait suivre une carrière dans la musique classique. Le jeune homme suit des études de philosophie, de musicologie et de mathématiques et arrive à Berlin, où il poursuit ses études avec notamment comme professeurs Heinz Tiessen et Nicolaï Hartmann.

Celibidache était réputé pour refuser d'enregistrer sa musique, car rien ne valait selon lui l'expérience d'une écoute dans une salle de concert. Il dirigea plusieurs orchestres, dont l’Orchestre philharmonique de Berlin (plus de 400 fois) et l’Orchestre philharmonique de Munich, et travailla avec Wilhelm Furtwängler, pour qui il avait beaucoup d’estime. Sergiu Celibidache enseigna parallèlement à sa carrière de chef la phénoménologie de la musique et la direction d’orchestre. Il est mort le 14 août 1996 à La Neuville-sur-Essonne, en France, à l'âge de 89 ans.