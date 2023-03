Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

« Les manuscrits d’Antonio Vivaldi » figurent en premier dans la longue « liste des personnages principaux » établie par l’auteur en tête de son livre. Ils sont en effet le « personnage » que l’on recherche tout au long de cette enquête qui nous emporte dans de nombreux allers-retours géographiques et temporels, de 1740 à 1938. Federico Maria Sardelli a choisi, pour relater avec un grand souci historique les « aventures » rocambolesques de ces manuscrits, une forme plus proche du polar que de l’essai musicologique.

« C’est vraiment ainsi que s’est déroulée l’histoire de la redécouverte des manuscrits de Vivaldi. À la différence de ce qu’écrivent d’ordinaire les romanciers à la fin de leur ouvrage, je dois plutôt assurer le lecteur que les faits relatés ont, pour la plupart, réellement eu lieu et que dans quelques cas seulement j’ai dû inventer. La concaténation des événements, si bizarre qu’elle puisse paraître, est due à l’histoire. »

Si nous connaissons de Vivaldi tout ce que nous en connaissons aujourd’hui, bien au-delà des Quatre saisons, nous le devons aux péripéties oubliées – absurdes, incroyables, comiques, lourdes souvent de suspense, enchevêtrées comme un spectacle où se mêlent le drame et la farce – que ce roman historique révèle.

Le Prêtre roux, passé de mode après une vie de succès, mourut dans la misère, endetté jusqu’au cou. Les manuscrits de sa musique inédite disparurent pendant près de deux siècles où ils passèrent de main en main entre bibliophiles et dévolutions héréditaires. Ils resurgirent, par des voies accidentées et occultes, lorsque se conjuguèrent l’avidité d’un évêque salésien et la perspicacité de deux chercheurs passionnés, Gentili et Torri, le premier musicologue à l’Université de Turin, le second directeur de la Bibliothèque nationale de cette ville. Mais les autographes du musicien vénitien durent encore passer par de nouvelles vicissitudes, dues cette fois à l’indifférence de l’État, à l’odieuse idiotie antisémite du régime fasciste, à l’opportunisme et à l’ingratitude des nouveaux maîtres de l’Italie.

Chef d’orchestre et flûtiste, mais aussi peintre, dessinateur, graveur, écrivain satirique et auteur à succès de L’Affaire Vivaldi,Federico Maria SARDELLI (Livourne, 1963) est membre du comité scientifique de l’Institut italien Antonio Vivaldi où il a succédé en 2007 à Peter Ryom à la tête du Catalogue vivaldien (RV).

L'une de ses principales passions est la composition, dans le style et l'esprit de sa chère époque baroque. Ses œuvres ne sont pas des exercices d'écriture formelle, mais une recréation de l'originalité audacieuse et de la passion vibrante de l'époque, animée par l'esprit de découverte. Son catalogue comprend plus de 280 compositions, dont certaines ont été publiées sur CD.

Sardelli est un protagoniste de la renaissance du théâtre musical du Prêtre roux. Il a enregistré et exécuté en premières mondiales de nombreuses œuvres, dont plusieurs partitions redécouvertes ou nouvellement attribuées à Vivaldi.

Dans le domaine musicologique, il a écrit La Musica per flauto di Antonio Vivaldi (Olschki, 2001), traduit en anglais par Michael Talbot (Ashgate, 2007), et le Catalogo delle Concordanze Musicali Vivaldiane (Olschki, 2012). Il est l'éditeur général de la série d'éditions en fac-similé “Vivaldiana” (S.P.E.S., 2001).

Auteur de bandes dessinées et écrivain satirique, il collabore au journal satirique livournais Il Vernacoliere depuis ses douze ans.

Sardelli est cofondateur du nouvel Istituto Giovanni Battista Lulli à Florence, qui entend diffuser, étudier et valoriser la musique de Lulli en Italie par le biais de concerts, d'opéras, d'enregistrements, de masterclasses et de conférences.

3 question à Federico Maria Sardelli :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Il occupe une place plutôt importante : il est la synthèse de deux décennies de conférences et de recherches. J’ai choisi la forme du roman, tout en respectant la vérité historique, pour le rendre accessible à un large public.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

Très simplement : renouer les fils de la mémoire. Raconter l’histoire d’une perte de mémoire (comme il y en a des milliers) mais qui, pour notre plus grand bonheur, a connu une fin heureuse. Cette « mémoire » est l’œuvre entière d’un homme.

Quels sont vos prochains projets ?

J’achève un roman sur une femme (réelle) du XVIIIe siècle. Vous en saurez plus très bientôt !