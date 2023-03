L'harmonica : "un monde de liberté", par Rachelle Plas

Rachelle Plas joue de l’harmonica diatonique depuis 25 ans. Après plusieurs albums et une collaboration de longue date avec le guitariste Philippe Hervouët, elle vient de participer en 2022 au plus grand festival d'harmonica du monde : le SPAH à Tusla, Oklahoma aux Etats-Unis.

France Musique : Comment présenteriez-vous l’harmonica en quelques mots ?

Rachelle Plas : L'harmonica appartient à la grande famille des instruments à vent puisqu'il produit son son grâce au souffle du joueur directement, au souffle soufflé et au souffle également aspiré. On rigole beaucoup à jouer de l'harmonica. C'est agréable, ça se transporte partout, c'est facile, ça se met dans la poche, ça nous suit partout. C'est un très bon compagnon.

Pouvez-vous nous expliquer comment produire une note à l’harmonica ?

L'harmonica diatonique - dix trous - comporte trois octaves : un grave, un médium au milieu et un aigu tout en haut (dix trous seulement, également appelés alvéoles, permettent de jouer en tout 40 notes différentes, ndlr). On va souffler, aspirer à n'importe quel endroit de l'instrument. Le challenge va être de pouvoir jouer des notes seules, de commencer à avoir un jeu précis en soufflant ou aspirant sur une alvéole à la fois. Et ça, c'est déjà quelques heures de pratique. En jouant de l’harmonica diatonique, on produit également des “notes cachées” qui s'appellent des altérations ou des over blow en anglais. En inspirant, je vais, grâce à une technique de bouche à l'intérieur, changer la pression et le flux de l'air que je fais arriver dans l'instrument. Ces notes sont cachées et présentes dans chacune des alvéoles de l'instrument et c'est un long travail technique pour pouvoir les acquérir.

Comment produit-on différents types de son avec cet instrument ?

Avec des bruits de gorge, on va créer des attaques qu'on va pouvoir entendre parce que l'harmonica est fait de plein d'attaques pour avoir un jeu précis et distinct. Il faut faire des onomatopées. Il faut les prononcer évidemment sans la voix. C'est la gorge qui crée l'impact dans la musique. Ce qui me permet d'allier des sons très lyriques, très mélodieux, à des sons beaucoup plus punchy et dynamiques et d'avoir un côté très rock.

L'harmonica chromatique de Little Arthur Duncan et sa tirette latérale qui l'accompagne © Getty - James Fraher

Quelle est la différence entre un harmonica diatonique et un harmonica chromatique ?

Les deux grandes familles d'harmonica sont les harmonicas diatoniques et les harmonicas chromatiques. Le diatonique, c'est celui que j'utilise : dix trous, pas de tirette sur le côté. Le chromatique, lui, est un petit peu plus épais et il dispose d'une tirette sur le côté qu'on appuie pour pouvoir avoir des notes chromatiques, c'est-à-dire tous les demi-tons que je vais chercher en alternance avec mes postures de gorge et de bouche. L'harmoniciste chromatique, lui, utilisera la tirette pour aller chercher ses notes. Ce sont vraiment deux instruments différents.

Comment est constitué cet instrument ?

L’harmonica est constitué d’anches libres. Plusieurs lamelles de métal, disposées sur un “sommier” en plastique, produisent le son si caractéristique de l’instrument. C'est un point commun avec par exemple des instruments comme l'accordéon et les orgues. A l'intérieur de ces alvéoles, on a donc ces fameuses lamelles. Ces languettes métalliques vibrent sous le souffle de l'instrumentiste, et elle se tordent aussi lorsqu'on doit faire ces notes spécifiques. C'est simplement un bout de métal riveté, mais c'est extrêmement précis.

L'intérieur de l'harmonica et ses anches libres métalliques

Quel est le répertoire principal de l’harmonica ?

On entend tout de suite Il était une fois dans l'Ouest avec l'homme à l'harmonica (un des personnages du film est surnommé de cette manière, et joue à l'harmonica un thème devenu célèbre composé par Ennio Morricone, ndlr). On entend le western. Mais c'est une erreur, il n'y a pas que ce style-là à disposition. L'harmonica s'intègre dans tous les répertoires musicaux. Cela va de la musique actuelle, moderne, urbaine, à de la musique beaucoup plus traditionnelle. Du blues au rock, jazz, country, soul, gospel..., il y a de l'harmonica absolument partout. Et ce qui est incroyable avec cet instrument, c'est qu'il se fond dans l'univers dans lequel il est accueilli.

Une usine Hohner à Trossingen en 1933 © Getty - Ullstein bild

Dans les grandes lignes, pouvez-vous nous raconter l’histoire de cet instrument ?

L'harmonica vient d'Allemagne, d'une petite ville qui s'appelle Trossingen. Il y avait tout un vivier d'artisans à l'époque, de gens qui construisaient plein d'instruments de musique – notamment des orgues et des accordéons. Dans les années 1820, Matthias Hohner – Maison Hohner donc, décide avec sa famille d'industrialiser le processus. Il devient le premier fabricant mondial d'harmonica. Cet instrument a vraiment connu son heure de gloire grâce aussi à l'exportation aux Etats-Unis. Mais voilà, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que c'est un instrument européen.

Quelles sensations ressentez-vous quand vous jouez de l’harmonica ?

C'est un monde de liberté, l'harmonica. C'est un espace, quelque part, un peu comme son jardin secret, où on est totalement libre d'emmener son auditoire à l'endroit où on a envie. Pour moi, l'harmonica, c'est comme une seconde voix. C'est ma seconde voix.