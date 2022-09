L'hymne britannique : une fabrication française ?

Tradition oblige, le décès de la Reine Elizabeth II le 8 septembre 2022 annonce une vague de changements institutionnels à travers le Royaume-Uni, dont les paroles de l’hymne britannique. Après avoir entendu « God Save the Queen » pendant 70 ans, les britanniques devront désormais chanter « God Save the King », en référence au nouveau roi Charles III. Ironie non des moindres, la seule version chantée récente de l’hymne dans sa déclinaison ‘masculine’ disponible à l’écoute et à la diffusion commerciale a été enregistrée en 2017 par le chanteur et professeur d’opéra français Arnaud Kientz.

Alors que le baryton enregistre en 2017 l’hymne britannique pour le label Musigram, il décide de chanter les paroles d'origine, faisant référence au Roi et non à la Reine. Cette prestation profite aujourd'hui d’un succès inespéré avec plus de 500 000 écoutes sur les plateformes de streaming, sans compter les nombreuses diffusions sur le réseau social TikTok. Ce succès s'explique aisément lorsque l'on sait que l'enregistrement d'Arnaud Kientz est la seule version disponible pour une utilisation commerciale, avec celle du musicien britannique Maurice Winnick, gravée en 1932.

Cette « première » française n’est pas sans rappeler un autre chapitre grandement théorisé de l’histoire de l’hymne britannique dans lequel la France a joué un rôle non sans importance. Après les nombreux soucis de santé du Roi Soleil Louis XIV au cours des années 1680, dont la syphilis, la fièvre typhoïde et des problèmes urinaires, une fistule annale vient aggraver la situation. Le chirurgien du roi Charles-François Tassy est sommé de retirer l’abcès douloureux et toutes les chairs atteintes.

L’opération périlleuse est un succès, et le bon rétablissement du roi suscite des célébrations diverses, dont un poème de la religieuse Madame de Brinon intitulé Dieu sauve le roi. Mis en musique par Jean-Baptiste Lully, le poème et l’air auraient retenu l’attention du compositeur Georg Friedrich Haendel presque 30 ans plus tard. Ce dernier aurait décidé de traduire le texte afin de le présenter au roi George 1er. Le succès est immédiat et l'air se répand à travers le royaume entier, avant de devenir l'hymne national.

Étonnamment, le Royaume-Uni n'a aucun hymne national officiel désigné par une proclamation royale ou une loi parlementaire : seules la coutume et l'usage au cours de siècles de l'histoire britannique ont consacré l'air God Save the King.

C'est ainsi que la musique de God Save the King doit son destin à une religieuse française, un compositeur italien et un compositeur allemand avant d'avoir été accepté comme l’hymne britannique mondialement connu, désormais interprété par un baryton français !