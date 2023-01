L'incroyable histoire des casinos dans les opéras

L’opéra italien est au XIXe siècle une industrie fructueuse. Alors que le mécénat royal disparait progressivement, une nouvelle forme d'opéra émerge, capable de fédérer de grands publics et par conséquent de grandes sommes d’argent.

Au cœur de cette entreprise va naître un métier en particulier, l’impresario. Figure audacieuse, parfois sans scrupules, l’impresario devient l’unique responsable du financement et de la promotion d’une production d’opéra, du livret jusqu’au lever de rideau.

Si ce rôle existe depuis le XVIIIe siècle (Mozart se moque gentiment de ce métier dans son opéra Der Schauspieldirektor en 1786), l’impresario gagne en responsabilité, en importance et en pouvoir au cours du XIXe siècle. Il a souvent sa propre écurie de chanteurs et de musiciens, et parfois ses propres scénographes et costumiers, chacun travaillant au meilleur prix possible. L'imprésario apparaît ainsi comme l'un des premiers entrepreneurs compétitifs du monde lyrique.

Mais ce métier n’est pas sans risque, car l’impresario doit financer ses productions à l’avance, principalement par la spéculation financière et les emprunts. Un échec peut le mener à la prison, comme ce fut le cas pour Osea Francia en décembre 1818, après une ouverture de saison particulièrement désastreuse. D’autres impresarios sont physiquement agressés par le public, et certains préfèrent même mettre fin à leurs jours plutôt que d’affronter les conséquences de leur échec.

Afin de remplir les caisses et d’assurer leurs arrières, les impresarios les plus astucieux décident ainsi de trouver des revenus complémentaires peu orthodoxes : des casinos.

Les salles de jeux à l’opéra

Les grandes salles d’opéra italiennes sont conçues pour servir les nombreux plaisirs d'une société aristocratique : elles sont dotées de loges isolées, de salons et de foyers. Mais ces lieux de culture et de sociabilité offrent également une autre forme de divertissement : des salles de jeux d’argent. Il est effectivement de coutume de trouver un casino dans les plus grandes salles d’opéra italiennes des XVIIIe et XIXe siècles.

Dès son ouverture le 3 août 1778, la célèbre Scala de Milan est un lieu polyvalent avec une panoplie de divertissements à son actif, dont une salle de jeu. Avant, après - et même pendant - les représentations, les spectateurs peuvent quitter leur loge pour aller dans le foyer et jouer.

Ces jeux d’argent sont une source de financement essentielle pour une maison d’opéra. Si les ressources provenaient en partie des loges, de la vente des billets, ainsi que des recettes des boutiques, les revenus les plus conséquents provenaient de la licence sur les jeux de hasard, nommée la privativa.

Ces jeux d’argent ne sont pas toujours autorisés. En Italie comme en Autriche, ils oscillent entre le monopole et l’interdiction totale. Sans concession légale pour les jeux d’argent, une dote royale est versée aux maisons d’opéra. Mais lorsque cela était autorisé, l'imprésario se voyait accorder le droit d’ouvrir et de diriger un salon de jeu et de garder les bénéfices, rendant inutile la dote royale. Parmi ces derniers, une figure se démarque par son importance dans l’histoire de l’opéra italien : Domenico Barbaja.

Domenico Barbaja © AFP - Leemage

D’abord responsable d’un café à Milan, où il invente l’une des premières versions du cappuccino, il profite des guerres napoléoniennes pour amasser une petite fortune avec le commerce de munitions. Il devient ensuite croupier, et se voit confier dès 1805 la responsabilité des jeux d’argent de La Scala par l’impresario Francesco Benedetto Ricci. Barbaja y introduit à grand succès une invention française récente, la roulette.

Il parvient en quelques années à reprendre la direction du prestigieux Théâtre royal San Carlo de Naples ; Barbaja finance même la reconstruction de la salle d’opéra après un incendie dévastateur en 1816. Il prend également la direction à Vienne du Theater am Kärntnertor et du Theater an der Wien en 1821, ainsi que La Scala à Milan en 1826.

Financer la musique par les casinos

Les immenses recettes des salons de jeux ne servaient pas uniquement à payer les factures des productions et financer les gouts luxurieux des impresarios. L’argent généré servait surtout à financer la recherche et la commande de nouveaux ballets et opéras.

Nommé directeur de Teatro di San Carlo de Naples en 1809, Barbaja utilise les bénéfices de ses tables de jeu pour recruter de nouveaux talents lyriques. Les productions de La Scala et de Naples sont particulièrement acclamées pour le talent des chanteurs, dont la soprano Isabella Colbran. Les recettes servent à commander de nouvelles œuvres à des compositeurs comme Gluck, Donizetti, Bellini, Weber, Pacini et notamment les opéras serie de Rossini*.*

Barbaja propose à ce dernier de devenir directeur musical du Teatro di San Carlo et du Teatro del Fondo. Le compositeur accepte et se voit donc obligé de composer un opéra par an pour chaque établissement en échange de 200 ducats par mois. Mais Rossini est également intéressé par les salons de jeux de la maison. Fin négociateur du haut de ses 22 ans, il négocie également une part des revenus des jeux d’argent, ce qui lui rapporte près de 1000 ducats par an.

Au cours du XIXe siècle, les salons de jeu aux opéras de Prague, Trieste, Baden-Baden et Monte Carlo seront également mis au service de la musique afin de commander des œuvres lyriques aux plus grands compositeurs de l’époque dont Massenet, Saint-Saëns, Puccini et Ravel.

La chute de l’impresario

Interdites puis tolérées à plusieurs reprises, les concessions de jeu accordées aux maisons d'opéra italiennes sont définitivement proscrites par le gouvernement autrichien en 1815. Le jeu d’argent cesse alors de constituer une source financière pour garantir leurs saisons contractuelles.

En contrepartie, le gouvernement autrichien accepte de subventionner les différentes maisons d’opéra italiennes, à l’échelle de plusieurs centaines de milliers de lires par an, et ce jusqu’à l'unification de la péninsule. Mais les finances du nouveau parlement italien ne permettent pas de maintenir des subventions aussi généreuses, et il est décidé en 1867 que la responsabilité reposera sur les gouvernements municipaux. Réticentes à l’idée d’investir de grosses sommes d’argent dans des activités culturelles vues comme aristocratiques, les budgets sont amputés.

L’opéra cesse d’être rentable, il devient une institution à but non lucratif au service de l’art et de la culture du pays. Progresse alors le répertoire, qui valorise plus la reprise d'un petit nombre d'œuvres de grande qualité plutôt que la création de nouvelles. Alors qu’on compte près d’une quarantaine de créations au Teatro San Carlo au cours des années 1830, ce nombre tombe à moins de cinq dans les années 1860.

À cela s’ajoute la démocratisation progressive des publics au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, ainsi qu’une montée en puissance des éditeurs, dont Guiliu Ricordi, et des compositeurs. Cet ensemble de facteurs ne laisse plus de place aux méthodes périlleuses des impresarios. L’impresario n’a pas survécu à l’histoire mouvementée de l’Italie au XIXe siècle, mais il a incontestablement marqué l’histoire de l’opéra italien.