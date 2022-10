L'Oiseau de Feu, un film d'Andrew Staples et Daniel Harding avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Tourné en juillet 2021, au cœur de la pandémie qui privait alors le public des salles de concert et les musiciens de sa présence, le film imaginé par Andrew Staples sur la Suite orchestrale de l’Oiseau de feu donne à voir et à entendre la musique de Stravinsky dans un décor inattendu, celui d’un hangar de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, au pied d’un avion Air France que Daniel Harding fera littéralement décoller sur l’hymne final. Une allégorie à cet Oiseau de feu, ici interprété par la comédienne Pauline Cheviller, qui retrouve sa liberté, mais aussi au désir de reconnecter la musique à son public et l’embarquer pour un voyage musical optimiste.

Réalisé en collaboration avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Air France, ce film de 25 minutes, proposé sur Arte concerts et France musique, est aussi une manière d’élargir l’empreinte numérique de la musique classique dans laquelle l’interprète et réalisateur Andrew Staples croit fermement pour l’inscrire durablement dans la mémoire collective, grâce notamment à l’apport de procédés cinématographiques qui rompt avec les représentations actuelles plus conventionnelles et en faire un objet artistique à part entière.

Une coproduction Camera Lucida, Radio France et Air France en association avec ARTE France et France Musique.