L’Opéra de Bavière pourra finalement suspendre le salaire d’une flûtiste qui refusait de se faire tester

Dans une décision du 1er juin, le Tribunal fédéral du travail de Bavière a donné raison à l’Opéra d’État de Bavière à Munich, dans un litige qui l’opposait à une flûtiste de l’orchestre. Celle-ci réclamait le paiement de son salaire sur les mois d’août, septembre et octobre 2020, alors qu’elle avait été écartée de l’effectif en refusant d’effectuer des tests PCR.

Alors que la vaccination n’avait pas encore commencé, les instances de l’opéra ont souhaité prendre leurs précautions en allant au-delà des exigences légales alors en vigueur. Cette décision répondait aux contraintes liées à la nature du travail et à l’impossibilité de porter un masque.

La requête de la musicienne faisait alors valoir le manque de base légale pour justifier une telle exigence, et l’absence de proportionnalité entre le risque et les décisions mises en œuvre. Elle a par ailleurs dénoncé une atteinte à ses droits personnels et à son intégrité physique.

Le Tribunal a rappelé dans sa décision que les employeurs avaient un devoir de diligence et pouvaient donner des instructions dans l’intérêt de la sécurité et de la santé au travail, en précisant toutefois que les mesures devaient être « proportionnées » et « mettre ne balance les intérêts des deux parties ».

En l’espèce, les juges ont considéré que l’atteinte à l’intégrité physique était proportionnée. Ils ont donc répondu favorablement aux prétentions de l’opéra de Bavière. En jeu dans cette décision : les 18 000 € bruts réclamés par la flûtiste auxquels celle-ci devra renoncer, ainsi qu’un précédent jurisprudentiel qui pourrait avoir un impact important sur les exigences sanitaires des employeurs à l’automne prochain, dans le cas où les contaminations repartiraient significativement à la hausse.