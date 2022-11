L'Opéra de Tours se dote d'une Maîtrise populaire

Si vous habitez Tours ou ses environs, et que vous êtes parent d'enfants entre 8 et 11 ans, il vous reste à peine quelques heures pour déposer votre dossier : les inscriptions à la Maîtrise populaire de l'Opéra de Tours, nouveau projet pédagogique de l'institution, clôt ce soir, le 9 novembre à minuit. Initié depuis cette rentrée par le directeur Laurent Campellone, le nouveau chœur d'enfants de l'Opéra recrutés sur audition a d'abord un objectif pédagogique : "L'idée c'est de proposer aux enfants les cours de chant et d'expression scénique - théâtre et danse, le mercredi après-midi, avec l'ambition de les faire participer à différentes productions de la maison et à terme, dans deux ans, de monter un opéra pour enfants qu'ils pourront chanter sur la scène de l'Opéra de Tours", a expliqué le directeur à France Musique. L'encadrement des enfants sera assuré par le chef du Chœur de l’Opéra de Tours David Jackson, la cheffe de la Maîtrise du Conservatoire de Tours, Marie Saint-Martin, et le comédien-metteur en scène Cédric Le Stunff.

Même si les jeunes choristes seront recrutés sur audition, la sélection ne se fera pas en fonction de leur niveau d'études ou leurs connaissances musicales, afin d'ouvrir l'enseignement du chant choral à une plus grande mixité sociale, a précisé Laurent Campellone, à l'image de la Maîtrise populaire de l'Opéra comique à Paris , qui a servi de modèle et avec laquelle les équipes ont beaucoup échangé. "Nous avons diffusé l'information par les associations et les structures sociales qui travaillent dans les zones d'éducation populaire sur la ville de Tours en espérant toucher les enfants habituellement éloignés de la pratique chorale", a-t-il rajouté.

La Maîtrise populaire tourangelle fait suite logique à un engouement sans précédent pour le chant choral dans la région, nous a confié Laurent Campellone. Le directeur avait déjà initié en janvier dernier une chorale populaire destinée à tous et toutes amateurs et amatrices du chant choral âgé.es de 7 ans et plus, et accessible, quant à elle, à tous sans audition. "Nous sommes actuellement à 230 choristes et nous avons une liste d'attente de 100 candidats. Si nous avions eu plus de moyens humains et techniques, nous aurions pu arriver à 350 chanteurs amateurs, mais cela est malheureusement impossible", regrette-t-il. La chorale populaire tourne à plein régime : les choristes répètent gratuitement, deux fois par semaine, avec un répertoire varié, ont participé à la fête de la musique et seront aussi sollicité pendant les fêtes de Noël pour un concert aux cotés du Chœur de l'Opéra. "Il y a une vraie demande pour le chant choral, quel que soit le public, s'enthousiasme le directeur, et nous essayons tout simplement d'y répondre."

