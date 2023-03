L’Orchestre national du Capitole de Toulouse à l’honneur sur France Musique

France Musique se met aux couleurs toulousaines le 17 mars pour une journée d’émissions et un concert exceptionnel de l’Orchestre du Capitole à 20h en direct de la Halle aux Grains, avec une triple affiche : un chef, Pierre Bleuse*, qui a grandi dans la ville rose et y a fréquenté les classes du Conservatoire ; un soliste, le guitariste Thibaut Garcia, auréolé en 2019 d’une Révélation Soliste instrumental aux Victoires de la Musique classique, et qui joue depuis dans la cour des grands. Pour preuve, le concerto qu’il donnera ce soir-là en création mondiale, signé d’un autre Toulousain, le jeune compositeur Benjamin Attahir.

Programme

Lundi 13 mars

11h - 12h30 Allegretto par Christophe Dilys

En passant par Toulouse

Vendredi 17 mars

7h - 9h Musique Matin par Jean-Baptiste Urbain

En direct de France Bleu Occitanie à Toulouse

Invité : Jean-Baptiste Fra, délégué général de l'Orchestre national du Capitole

10h30-11h Au cœur de l’orchestre par Christian Merlin

Du lundi 13 au vendredi 17 mars

L’Orchestre du Capitole de Toulouse et ses musiciens

13h-13h30 Musicopolis par Anne-Charlotte Rémond

Roussel Padmâvatî, une création longuement repoussée

17h-18h Stars du classique par Aurélie Moreau

Tugan Sokhiev

20h-22h30 Le Concert de 20h par Benjamin François

Concert en direct de la Halle aux Grains de Toulouse

«Un trio toulousain»

Benjamin Attahir, composition

Thibaut Garcia, guitare

Pierre Bleuse, direction.

23h-00h Les Trésors de France Musique par Françoise Monteil

L'appétit vient en écoutant : Le cassoulet. Prod. Philippe Beaussant (2006)

*Pierre Bleuse sera l’invité des Grands Entretiens par Judith Chaine du 24 au 28 avril sur France Musique