L'Orchestre philharmonique de Londres, ou comment créer sa place

Le 7 octobre 1932, un tout nouvel orchestre britannique monte sur la scène du Queen’s Hall à Londres, sous la direction du chef anglais Sir Thomas Beecham. Malgré les trois seules répétitions qui ont précédé le concert, l’orchestre ne manque d’impressionner son public par son énergie et sa fraîcheur, dont le manque sur la scène musicale londonienne était souvent remarquée par la presse... Surtout en comparaison avec les orchestres européens et américains invités.

90 ans plus tard, il est l’un des orchestres les plus célèbres de la scène britannique, et un florilège de chefs prestigieux est associé à son nom. Parmi eux : Sir Adrian Boult, Bernard Haitink, Sir Georg Solti, Roger Norrington, Vladimir Jurowski et désormais Edward Gardner.

À cela s’ajoute une longue liste d’œuvres composées pour et créées par le LPO, de Chostakovitch à Bryce Dessner en passant par Vaughan Williams et Malcolm Arnold. Et pour cause : retracer les 90 ans d'histoire illustre de l'orchestre revient a considérer dans toute sa grandeur l'histoire de la musique britannique du XXe siècle.

Un début houleux

Au cours des années 1920, le chef d’orchestre Sir Thomas Beecham décide de fonder un nouvel orchestre, capable de faire rayonner la vie musicale britannique à l’instar des phalanges de Vienne, Berlin et New York. Également en jeu : le désir de rivaliser l’orchestre britannique majeur de l’époque, le London Symphony Orchestra.

Beecham entre en négociation avec le directeur général de la BBC, Sir John Reith, dans l’espoir de mutualiser leurs efforts et de fonder un nouvel ensemble, mais chacun refuse de céder sur de nombreux points importants, notamment la part de contrôle de l’orchestre et les priorités artistiques. Beecham regardait vers l'opéra tandis que Reith souhaitait favoriser l’enregistrement. Ce dernier fondera de son côté le BBC Symphony Orchestra, avec Sir Adrian Boult à la direction.

Beecham poursuit alors son projet d'ensemble, aux côtés du jeune chef Malcolm Sargent. Ce dernier profite à l’époque du soutien financier de la famille Courtauld, industriels et grands organisateurs de festivals de musique avec le London Symphony Orchestra. Mais une pratique de cet ensemble déplaît à la famille Courtauld : la suppléance des musiciens.

En effet, les orchestres à l’époque sont souvent composés de manière ad hoc, selon la disponibilité des musiciens. Mais un instrumentiste sollicité pour un concert peut en toute liberté accepter un engagement avec une meilleure rémunération, envoyant ainsi un remplaçant à sa place. Un système chaotique, que redoutent les administrateurs d’orchestres : « A, que vous voulez, signe pour jouer à votre concert. Il envoie B (qui ne vous dérange pas) à la première répétition. B, à votre insu ou sans votre consentement, envoie C à la deuxième répétition. Ne pouvant pas jouer au concert, C envoie D, que vous êtes prêts à payer cinq shillings pour ne pas venir », décrit le trésorier de la Royal Philharmonic Society (cité dans Thomas Beecham - An Independent Biography de Charles Reid, 1962).

Contrariée par cette pratique nuisible à la qualité de ses concerts, Elizabeth Courtauld décide de ne plus inclure le LSO à sa série de concerts Courtauld-Sargent. On songe alors à fonder un nouvel orchestre... l’opportunité pour Beecham arrive à point nommé ! Il parvient à rassembler de nombreux musiciens venus de différents orchestres de Londres, dont 16 membres du LSO (un acte de trahison pour les musiciens restants de l’ensemble). Beecham recrute également des étudiants des collèges de musique de la région ; le plus jeune n’a que 19 ans.

Pour le moins intenses, les répétitions pour le premier concert commencent le 30 septembre. A peine une semaine plus tard, Thomas Beecham présente son nouvel orchestre au public de Londres. Le succès est immédiat, et le London Philharmonic Orchestra rejoint rapidement les orchestres de référence du pays. Pour preuve, seulement quelques mois après ce leur concert inaugural, Edward Elgar - l’un des plus grands compositeurs britanniques de l’époque - décide d’enregistrer son Concerto pour violon avec le LPO, aux côtés du jeune Yehudi Menuhin.

Entre Londres, Glyndebourne et le monde

Malgré l'irruption de la Seconde Guerre mondial, rien ne peut empêcher le LPO de s’imposer progressivement sur la scène musicale de Londres. Le 3 mai 1951, l’orchestre participe au concert d’inauguration de la nouvelle salle de concert, le Royal Festival Hall. Il s’y rend régulièrement au cours des années qui suivent, à l’occasion d’innombrables événements et festivals. En 1992, le LPO est nommé Orchestre en résidence du South Bank Center, qui désigne l’ensemble de salles de concert accueillant le Royal Festival Hall.

Indispensable à Londres, le LPO développe son influence hors de la capitale également. Le 21 mai 1964, il est invité au Festival de Glyndebourne pour la première fois en tant que Glyndebourne Festival Orchestra avant de reprendre son propre nom l'année suivante. On le retrouve désormais chaque été en tant qu’Orchestre symphonique en résidence, depuis presque 60 ans maintenant.

Le LPO est autant présent sur les scènes étrangères que sur les scènes britanniques, et souvent loin des sentiers battus. Ses nombreuses apparitions à l'étranger, en Europe mais aussi et aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan en font une formation cheffe de file. En 1956, le LPO devient même le premier orchestre britannique à effectuer une tournée en Union soviétique. Cinq ans plus tard, il est également le premier orchestre britannique à effectuer une tournée en Australie, à Hong Kong, aux Philippines, en Inde et au Sri Lanka (alors Ceylan). En 1973, il renouvelle cet exploit en devenant le premier orchestre occidental à se rendre en Chine, et 20 ans plus tard, l’orchestre sera également le premier orchestre britannique à se rendre en Afrique du Sud après l'apartheid.

De la scène au grand écran

Orchestre mondialement reconnu, le LPO est au cœur de nombreuses créations musicales : les créations britanniques des œuvres d’illustres compositeurs dont Strauss, Sibelius, Rachmaninov, Hindemith, Chostakovitch, Barber, Mahler, Stravinsky, Prokofiev, Honegger et Dutilleux mais aussi les créations mondiales d’œuvres de Vaughan-Williams, Szymanowski, Schoenberg, Britten, Villa-Lobos, Bartók, Tippett, Birtwistle, Gubaidulina, Tavener, Rautavaara, parmi tant d’autres.

Mais le LPO ne se limite pas à la salle de concert. En effet, l'ensemble diffuse régulièrement à la télévision et à la radio. Tourné vers les nouvelles technologies et souhaitant diversifier ses lieux de production, le LPO s’associe dès les années 1960 à l’industrie du cinéma pour devenir l’un des ensembles de référence des bandes originales cinématographiques. On trouve ainsi le LPO à l'origine des enregistrements de Lawrence d’Arabie (1962), de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, ainsi que la trilogie Le Hobbit, ou plus récemment des productions du studio Marvel, dont Thor : The Dark World et Iron Man 3.

À une décennie seulement de son centenaire, l'Orchestre philharmonique de Londres a déjà réussi à s'imposer comme l'un des orchestres de référence britanniques du XXe siècle, présent sur tous les fronts, à la fois musicaux, technologiques et pédagogiques.