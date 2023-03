La basse russe Ildar Abdrazakov disparaît des programmations du Met et de la Scala

Participations visibles à des manifestations proches du pouvoir en Russie, notamment un concert au printemps dernier sur la place Rouge, sous la direction de Valery Gergiev et en présence l'ancien agent du KGB Vladimir Mikhailovich Gunyaev, apparition en septembre lors d’un forum économique à l'Est à Vladivostok, à l’occasion duquel Poutine saluait les actes de guerre comme un nettoyage des éléments « nocifs » en Russie, association au concert du nouvel an avec le Ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou… le site Opern News a jeté un pavé dans la mare dans un article du 22 février en nommant des positions pour le moins ambiguës entretenues par la basse Ildar Abdrazakov à l’égard du régime de Poutine. Alors que certains artistes russes ont rapidement été priés de se positionner, les engagements d’Ildar Abdrazakov en Europe ou aux Etats-Unis ont jusqu’alors été protégés. Et le malaise grandit du côté des institutions lyriques occidentales.

« Il n'est pas juste de critiquer les Viennois d'origine russe et de simplement laisser d'autres cas problématiques suivre leur cours », peut-on lire dans l’article d’Opern News. « Par exemple Ildar Abdrazakov : La basse, qui est à son apogée, n'est pas seulement un artiste exclusif pour Deutsche Grammophon, mais aussi un invité populaire lors des événements de propagande de Poutine. »

Distance et "solidarité"

Le 12 décembre dernier Ildar Abdrazakov répondait aux questions du média russe Classical Music News en annonçant la distance qu’il souhaitait prendre avec le Met : « Je viens de mettre en pause ma relation avec le Metropolitan Opera : j'ai annulé ma participation à La Force du destin de Verdi et à Roméo et Juliette de Gounod. » Une raison à cela : « Par solidarité avec mes collègues Anna Netrebko et Khibla Gerzmava. […] Ma conviction profonde est que les artistes doivent rester neutres, continuant ainsi à unir les peuples et les pays à leur art. » Cette déclaration était passée relativement inaperçue avant Noël. Elle a été largement commentée ces derniers jours, notamment par le site Opera Wire dans un article du 23 février.

La soprano finlandaise Karita Mattila s’est emparée de la nouvelle en réagissant très vivement : « "Neutre"? Sur quelle planète vivez-vous ? Vous neutre ? Permettez-moi d’en douter. Quelle connerie. Hypocrisie. Et si vous faisiez preuve d'honnêteté ? Si vous saviez seulement ce que cela signifie. »

Le collectif Art against Aggression a interpellé de son côté les orchestres symphoniques de Boston et Chicago : « Les portes qui se sont fermées pour Gergiev et Matsuev continuent d'être grandes ouvertes pour le même profil qui poursuit la même "mission" »

Le 24 février, un concert était organisé au Met en soutien à l’Ukraine pour marquer les douze mois de guerre. A cette occasion, le média Associated Press News a relayé les propos de Peter Gelb à propos du retrait d’Ildar Abdrazakov. « Ma réponse est qu'(il a) choisi un camp et qu'(il a) choisi le mauvais camp. Je suis désolé que lui, comme beaucoup d'autres Russes, soit si mal informé et ne comprenne pas vraiment ce qui se passe dans le monde. »

De son côté, la Scala de Milan a fait savoir que la distribution des Contes d’Hoffmann avait changé : Luca Pisaroni endossera les costumes prévus à l’origine pour Ildar Abrazakov. Ce dernier a lui-même publié une déclaration à propos de ce changement de distribution, relayée par le site Opera Wire : « Mon emploi du temps est décidé quelques années à l'avance, mais la vie fait ses ajustements et malheureusement je dois faire quelques annulations pour des raisons familiales. Les circonstances ne me permettent pas de quitter ma famille pendant longtemps - mes quatre jeunes enfants et surtout ma mère très malade, qui a eu un accident vasculaire cérébral grave il y a plus d'un an et vit à Oufa, où je dois souvent me rendre. » Et de conclure avec un mot pour le directeur de l’institution milanaise : « Je suis très reconnaissant à l’égard de la direction de la Scala et à l’égard de Dominique Meyer en particulier pour leur compréhension et leur coopération. »

L’ancien directeur de l’Opéra de Vienne avait fermement soutenu l'artiste au micro de France Musique en novembre dernier, à l’occasion de l’ouverture de saison avec Boris Godounov, et Ildar Abdrazakov dans le rôle-titre : « Il y a une grande différence entre Valery Gergiev et les autres ! Lui c'est un homme politique, il est l'ami intime de Poutine et il en épouse les thèses. Les chanteurs ce n'est pas du tout pareil, ils font leur métier, ce n'est pas parce qu'un chanteur reçoit une médaille que c'est un filou de Poutine ! On ne leur demande pas d'être des personnes éclairées sur tous les plans. Ildar Abdrazakov est simplement le plus grand interprète du rôle, il est inégalable. Je le connais depuis longtemps, ce n'est pas un va-t'en guerre. »