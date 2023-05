La cantatrice Grace Bumbry, pionnière et icône, s'est éteinte

L'Américaine Grace Bumbry, première cantatrice noire à chanter en 1961 au festival de Bayreuth, est décédée dimanche à Vienne à l'âge de 86 ans. Victime d'un AVC en octobre alors qu'elle se rendait à New York pour recevoir une récompense pour sa carrière, la star de l'opéra était rentrée quelques semaines plus tard dans la capitale autrichienne, sa ville d'adoption. C'est là qu'elle est morte à l'hôpital, selon son fils adoptif David Lee Brewer, cité par l'agence de presse APA. Ses funérailles devraient avoir lieu à Saint-Louis, dans le Missouri, où elle avait vu le jour le 4 janvier 1937.

Fille d'une institutrice et d'un employé des chemins de fer, on l'emmène petite à un concert de Marian Anderson, première artiste noire à s'attaquer au chant lyrique. À 17 ans, elle remporte une compétition radiophonique en interprétant remarquablement O Don fatale, un air de la Princesse Eboli dans Don Carlo de Verdi. Le prix - une bourse pour s'inscrire au conservatoire local - lui est refusé à cause de la ségrégation. Cela n'empêchera pas Grace Bumbry d'entrer au College of Fine Arts de l'Université de Boston, en 1955. Puis, à Chicago, elle fait la connaissance de la soprano Lotte Lehmann, qui la prend sous son aile. Cette dernière l'invite à Santa Barbara, en Californie, pour rejoindre la Music Academy of the West.

Publicité

Triomphe européen

Premier prix au Metropolitan Opera Council Auditions en 1958, Grace Bumbry décide alors de traverser l'Atlantique. La mezzo soprano profite du soutien et de l'influence de Jacqueline Kennedy et de l'ambassade américaine à Paris, et obtient une audition à l'Opéra de Paris. Elle est immédiatement engagée, et devient en 1960 la première chanteuse lyrique noire à monter sur la scène de l’Opéra de Paris, incarnant Amneris dans Aïda.

Remarquée, elle est choisie par Wieland Wagner, le petit-fils du compositeur Richard Wagner, pour incarner au festival de Bayreuth la Vénus de Tannhäuser. Indifférente aux réactions racistes dans un milieu alors fermé, Grace Bumbry, surnommé la "Vénus noire", devient la première personne de couleur à décrocher un rôle majeur dans ce lieu renommé, accédant à la gloire internationale. "Ma percée 'raciale' au Festival de Bayreuth, en chantant le rôle de Vénus dans Tannhäuser, est gravée dans mes plus beaux souvenirs, ainsi que les autres rôles de pionniers qu'il m'incombe de remplir", peut-on lire sur le site officiel de Grace Bumbry. "Le public lui offre 30 minutes d'ovation et la troupe est rappelée 42 fois sur scène", raconte le Kennedy Center , qui l'avait distinguée en 2009 en saluant "sa voix unique, sa présence sur scène". La cantatrice est ensuite invitée à chanter à la Maison Blanche, pour le président Kennedy. À nouveau, une première pour un artiste lyrique afro-américain.

La diva, qui aimait les Lamborghini, bijoux et tenues haute couture, se produira sur les scènes les plus prestigieuses. Elle fait en 1963 ses débuts à Covent Garden, à La Scala et à l'Opéra d'État de Vienne en 1964, au Metropolitan Opera en 1965 puis à Salzbourg et à San Francisco, en 1966. Elle enregistre pour les labels Decca, Deutsche Grammophon, EMI, Philips, Sony Classical et RCA, et se produit sous la baguette des plus grands : Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Karl Böhm, Christoph von Dohnanyi, Herbert von Karajan, James Levine, Sir Georg Solti...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

De mezzo-soprano à soprano

Au cours des années 1970, Grace Bumbry prend une décision radicale : passer des rôles de mezzo-soprano aux rôles de soprano. Ce choix divise son public, qui juge que les qualités de sa voix de mezzo-soprano - un mélange singulier de timbres sombres et d’aigus perçants - ne se traduisent pas dans ses rôles de soprano. Elle s’attaque néanmoins avec succès aux plus grands rôles du répertoire, dont Salomé de Strauss, Tosca et Turandot de Puccini et Norma de Bellini.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En 1997, Grace Bumbry fait ses premiers adieux à la scène, interprétant Klytemnestre dans Elektra de Strauss. Après 13 ans de masterclasses et de récitals, elle remonte sur scène en 2010, à 73 ans, en tant que Monisha, dans Treemonisha de Scott Joplin. La cantatrice était également grande pédagogue, avec un désir profond de transmission, et avait fondé en 2009 la Grace Bumbry Vocal and Opera Academy, à Berlin. Elle avait aussi développé le "Bumbry Way", une méthode qui permet d'allier maitrise musicale et confiance mentale.

Parmi ses nombreux titres, Grace Bumbry avait été nommée ambassadrice honoraire de l'Unesco et avait reçu à Paris l'insigne de commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres. Dans un communiqué, la secrétaire d'Etat autrichienne à la Culture Andrea Mayer a salué "une icône de l'art lyrique et une pionnière pour des générations de chanteuses d'opéra" : "Avec ses débuts légendaires à Bayreuth dans les années 1960, elle a contribué de manière décisive à l'égalité des droits dans le monde de l'opéra".