La clarinette basse : “une plongée dans les profondeurs de la Terre”, par Renaud Guy-Rousseau

C’est à travers les films d’Alfred Hitchcock que Renaud Guy-Rousseau découvre la clarinette basse. Plus précisément, dans la musique composée par Bernard Herrmann. Un son grave et captivant, qui surgit lorsque l’intrigue se tend. En-dehors des musiques de films, la clarinette basse s’illustre dans les orchestres symphoniques, tantôt soliste, tantôt accompagnatrice. Entre les cours de clarinette basse qu'il donne au conservatoire royal d'Anvers, ses représentations avec l'Orchestre national de France et ses groupes expérimentaux, Renaud Guy-Rousseau répond à France Musique.

France Musique : Comment produit-on un son à la clarinette basse ?

Renaud Guy-Rousseau : Si je souffle simplement dans le bec, il ne se passe rien. Il faut d’abord que je place l’anche, qui est un petit bout de roseau, contre le bec. L’anche est maintenue au bec grâce à la ligature. Et c'est grâce à la vibration entre l'anche et la caisse de résonance créée par le bec que le son sort. Ensuite pour varier les notes, j’appuie avec les doigts sur les clés placées sur le corps de mon instrument. Ces clés sont reliées à des tampons qui permettent d’ouvrir ou de boucher des trous et ainsi, de changer la hauteur des notes. La clarinette basse a pour particularité d’être dotée de clés cachées derrière qui permettent d’atteindre des notes encore plus graves. Sa tessiture part du do et monte jusqu’à quatre octaves.

Quelles différences y a-t-il entre la clarinette basse et la clarinette en si bémol ?

La principale différence, c'est bien sûr la taille, mais aussi la tessiture. La clarinette basse joue une octave plus grave que la clarinette en si bémol. Il faut savoir que la famille de la clarinette est très étendue, puisqu’elle compte une quinzaine d’instruments. La clarinette basse est apparue plus tardivement que la clarinette en si bémol, au début du XIXᵉ siècle. On retrouve les premiers solos dans un opéra italien de Mercadante, puis dans un grand solo dans Les Huguenots, de Meyerbeer (1836).

Dans quels répertoires s’illustre cet instrument ?

C’est un instrument qui est extrêmement utilisé dans le répertoire symphonique et opératique. Il incarne souvent un personnage. C'est le cas par exemple dans le grand solo du deuxième acte de Tristan et Isolde de Wagner (1865), où la clarinette basse soutient la douleur du roi Marc. On la retrouve aussi dans les opéras de Verdi, dans la musique russe de Chostakovitch ou de Prokofiev. C'est également un instrument qui assure une assise rythmique, en accompagnement - comme dans la Valse de Ravel -, ou dans les musiques de films, par exemple dans celles composées par Bernard Herrmann pour les films d'Alfred Hitchcock.

Mais la clarinette basse a, par ailleurs, sa place dans la musique contemporaine, avec des compositeurs comme Michael Jarrell, Bruno Mantovani, Georges Aperghis et Iannis Xenakis. Elle se marie très bien avec le jazz ou la musique d’improvisation. Je joue régulièrement avec l’ensemble de musique contemporaine TM+, ou encore les Dissonances et Gli incongniti pour la musique baroque. Cela va même jusqu’au rock progressif et fusion électronique avec le groupe Maât.

Est-ce que la clarinette basse est un instrument accessible ?

L’une des difficultés majeures quand on apprend à jouer de la clarinette basse, c’est la maîtrise et le contrôle du souffle. Cela demande un investissement physique très important, notamment quand on fait des grands solos. Je pense notamment à celui de Tristan et Isolde de Wagner, où il faut tenir son air le plus longtemps possible. On peut avoir l’impression d’être en apnée quand on joue de la clarinette basse et d’aller dans les profondeurs de la Terre quand on atteint les notes graves. Je fais d’ailleurs souvent des exercices de respirations ventrales où je vais chercher l’air presque dans le sol.

Que ressentez-vous quand vous jouez de la clarinette basse ?

C’est un instrument magnifique avec un son qui me fascine. Quand on joue de la clarinette basse, les gens autour de nous - à l’orchestre ou dans le public – se retournent. C’est un son mystérieux, incroyable et qui ne laisse pas indifférent. Et quand on en joue, on sent que tout notre corps vibre. Même autour de nous, le sol et le mobilier se mettent à vibrer quand on joue dans les graves. C’est vraiment cette sensation qui m’émeut le plus.