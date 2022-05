La compositrice Kaija Saariaho élue à l’Académie des beaux-arts

Une récompense méritée pour l'une des compositrices les plus brillantes et influentes de notre époque. Au cours de la séance plénière de ce mercredi, la Finlandaise Kaija Saariaho a été élue membre associé étranger de l’Académie des beaux-arts, l’une des cinq académies composant l’Institut de France. La compositrice occupera le fauteuil II, précédemment attribué à l’historien de l’art et conservateur belge Philippe Roberts-Jones (1924-2016).

Composer n’est pas un métier, c’est une manière de vivre ! Je ressens la nécessité de le faire. C’est une partie si importante de ma vie qu’il m’est aussi difficile de la décrire que d’exprimer le monde dans lequel je vis" - Kaija Saariaho Publicité

Kaija Saariaho a obtenu des récompenses majeures, comme le Grawemeyer Award (en 2003) et le Léonie Sonning Music Prize, en 2011. En 2021, elle reçoit le Lion d’Or de la Biennale Musicale de Venise, à laquelle France Musique avait consacré un reportage . En 2022, Kaija Saariaho remporte aussi une Victoire de la Musique classique dans la catégorie "Compositeur", pour son opéra Innocence. Elle vit et travaille aujourd'hui à Paris.

L'Académie des beaux-arts encourage la création artistique par l’organisation de concours, l’attribution de prix, le financement de résidences d’artistes ou encore l'attribution de subventions. Elle compte à ce jour quatorze membres associés étrangers : S.M.I. Farah Pahlavi, Leonard Gianadda, Seiji Ozawa, Woody Allen, SA Karim Aga Khan IV, SA la Cheikha Mozah, Sir Norman Foster, Philippe de Montebello, Antonio Lopez Garcia, Jiří Kylián, Georg Baselitz, William Kentridge, Giuseppe Penone et Kaija Saariaho.

