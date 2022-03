La Fédération des concours de musique alerte contre l'exclusion des jeunes candidats russes

Gare à ne pas discriminer des jeunes artistes à l’aube de leur carrière, alors qu’ils n’ont rien à voir avec la guerre provoquée par la Russie. C’est le message ferme envoyé par la Fédération mondiale des concours internationaux de musique dans un communiqué transmis à France Musique ce vendredi soir. « La guerre entraîne une isolation croissante des musiciens russes et biélorusses, souvent sans faire la distinction entre les artistes soutenus par l’État, qui représentent l’idéologie de leur gouvernement, et les musiciens qui ont pris de grands risques en s’exprimant contre cette guerre », déplore l’organisation.

« Il est de la responsabilité de la Fédération de prévenir l’instrumentalisation des jeunes musiciens. Avec cela à l’esprit, nous recommandons et demandons fermement aux organisations membres de ne pas discriminer ni exclure de jeunes artistes talentueux de leurs compétitions », poursuit l'instance, soulignant qu’ « aucun candidat ne peut être considéré comme un représentant officiel de son gouvernement, et être déclaré le représentant d’une idéologie simplement à cause de sa nationalité. Au contraire, notre organisation protégera et soutiendra toujours les jeunes musiciens, peu importe d’où ils viennent. »

De jeunes musiciens russes déjà congédiés

Car certains candidats sont d’ores et déjà mis au ban des compétitions internationales. C’est le cas du jeune pianiste russe Roman Kosyakov, qui a partagé sur son compte Facebook un courriel sans équivoque de la Dublin International Piano Competition, à laquelle il avait postulé. « Cher Roman, nous vous remercions d’avoir candidaté à l’édition 2022 », peut-on lire. Mais « à l’unisson avec les organisations culturelles à travers le monde et en cette période difficile, nous vous informons à regret que nous ne pourrons pas inclure de candidat russe dans la compétition 2022 ». « Voilà où nous en sommes rendus… », commente le jeune homme, dépité.

S’il ne participait pas à un concours, le tout jeune pianiste russe Alexander Malofeev, 20 ans, a lui aussi fait les frais de la guerre déclarée par son gouvernement. Le récital qu’il devait donner à Vancouver a été annulé, simplement à cause de sa nationalité. « À la Vancouver Recital Society, nous ne pouvons en toute conscience présenter en ce moment le concert d’un artiste russe à moins qu’il ne s’exprime ouvertement contre cette guerre », a justifié l’organisatrice , Leila Getz. Tout en soulignant qu’Alexandre Malofeev craignait des représailles sur lui et sa famille si jamais il venait à s'exprimer.