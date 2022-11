Mise en scène impromptue à Bastille. Un militant écologiste du collectif « Dernière rénovation » a interrompu le deuxième acte de La Flûte enchantée vendredi 28 octobre pendant une dizaine de minutes. Paré d’un t-shirt blanc arborant la phrase « We have 879 days left » (il nous reste 879 jours), Victor est monté sur scène aux alentours de 21h30 et s’est attaché par le cou à une échelle du décor avec un antivol de vélo. Le militant a seulement eu le temps de crier « Je ne suis pas là par plaisir » avant que le rideau ne tombe. Une action visant à alerter le public sur l’urgence climatique, qui a déclenché des huées dans la salle.

« Derrière les rideaux, j’ai essayé de continuer à parler. Je n’étais pas venu là pour perturber, j’avais envie d’expliquer pourquoi j‘étais là, parler avec mon cœur », nous a expliqué Victor, tout juste sorti de 20 heures de garde à vue. « Évidemment, ça me brise le cœur d’en arriver là. Personne n’entre en résistance civile par plaisir. J’aurais préféré continuer à regarder La Flute enchantée comme le reste des spectateurs, mais il faut faire comprendre au public que cette beauté n’existera pas dans un monde où les gens se battent pour leur survie », a poursuivi le militant, qui se dit personnellement « très sensible » à la musique. « Notre but premier était d’interpeller, au-delà du public présent ce soir-là. Sur ce point, nous sommes satisfaits car nous avons eu beaucoup de sollicitations médiatiques et nous allons pouvoir parler de cette action. » Contacté, l’Opéra n’a pas donné suite à nos requêtes.

« Un plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments »

Le même jour, d’autres membres du mouvement écologiste « Dernière rénovation » avaient bloqué l'autoroute A6 près d'Arcueil, au sud de Paris, provoquant de gros embouteillages. Le but de ces actions est de « faire voter une loi ambitieuse de rénovation énergétique des bâtiments à horizon 2040 avec une prise en charge pour les foyers les plus modestes. À ce jour, les propositions de loi qui vont dans ce sens sont consensuelles. Il y a un vrai manque de volonté politique », a martelé Victor.

Cette action fait écho à d’autres actes similaires commis depuis quelques semaines en Europe. Aux Pays-Bas, des militants écologistes s’étaient collés jeudi 27 octobre avec de la colle forte sur la vitre protégeant la toile de La jeune fille à la perle de Vermeer au musée Mauritshuis de la Haye. Un peu plus tôt, le 24 octobre, des activistes de « Last Generation » avaient lancé de la purée sur Les Meules de Claude Monet après que des militants du mouvement Just Stop Oil avaient aspergé de soupe Les Tournesols de van Gogh à la National Gallery de Londres.