La gamme en musique : c'est quoi ?

1. Qu'est-ce que la gamme en musique ?

À la façon d'un peintre, un compositeur souhaite insuffler une couleur, une ambiance à l'œuvre qu'il compose. Dans la musique tonale occidentale, l'outil qui lui permettra de le faire, c'est la gamme. Telle une palette de couleurs, elle lui fournira les notes qu'il utilisera pour composer.

Cette palette est structurée selon les règles bien précises qui déterminent le rapport entre les notes qui la composent. Depuis le Moyen-Âge, la gamme est définie comme une suite de notes conjointes (situées côte à côte) qui se succèdent à l'intérieur d'une octave. Imaginez un escalier avec un Do sur la première marche. La suivante sera le RE, puis MI - FA - SOL - LA - SI, et lorsqu'on arrive à DO, nous arrivons à l'octave. C'est la gamme de Do majeur. La boucle est bouclée lorsque nous arrivons à la note du même nom, dont l'onde sonore vibre deux fois plus vite. Les deux gammes principales à la base de la musique tonale occidentale - classique, jazz, pop - sont la gamme majeure et la gamme mineure. Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, quelle que soit sa "première" note, appelée aussi la tonique, la fréquence de l'octave sera toujours le double de celle de la note fondamentale.

Deux façons simples de décrire la gamme majeure et la gamme mineure, est que le majeur suggère une atmosphère "joyeuse" et le mineur une atmosphère "triste". Une gamme détermine donc la tonalité - système tonal ou environnement musical - d'une œuvre.

2. Qui a inventé les gammes ?

On considère généralement que la gamme de Pythagore est la première gamme de l'Histoire, bien que certains paléographes y voient l'héritage des Egyptiens, ou même des Babyloniens. Quoi qu'il en soit, le philosophe et mathématicien grec aurait posé, au VIe siècle avant J.C, les bases de la théorie musicale telle qu'on la connait aujourd'hui. Pythagore considérait que tout ce qui existe dans la nature est régi par les nombres et leurs proportions, y compris l'harmonie des sons. En appliquant le principe de proportions à la musique, il a obtenu les quatre consonances fondamentales de la gamme musicale : l’unisson, l’octave, la quinte et la quarte.

Il s'est ensuite servi des trois proportions pour calculer toutes les autres notes. Malgré le fait que le calcul mathématique donne un résultat sonore légèrement inexact, la gamme pythagoricienne fut utilisée jusqu'au XVIIe siècle.

Voici comment aurait pu résonner la musique basée sur les théories de Pythagore et de ses disciples :

Autre héritage des Grecs, l'attribution aux notes de la gamme des lettres d'alphabet, de A à G. L'alphabet est aujourd'hui encore utilisé dans les pays anglosaxons, alors que les pays de tradition latine ont adopté la "solmisation", du Do au Si, créée par le moine et pédagogue Guido D'Arezzo au XIe siècle à partir des premières syllabes de chaque vers de l'Hymne à Saint Jean-Baptiste. Mais au Moyen-Âge, c'est encore l'époque des "modes" ; nous sommes loin du majeur et du mineur, qui s'imposeront à partir de la Renaissance.

La musique notée au Moyen-Âge est la musique chantée. Avec l'évolution des instruments et de la composition, la gamme évolue. On cherche à 'jouer plus juste' et à simplifier l'accord des instruments. C'est finalement le mathématicien flamand Simon Stevin (1548-1620) qui posera les bases de notre système tonal en proposant la division de la gamme musicale en douze demi-tons (le demi-ton étant le plus petit espace entre deux notes) tempérés de manière égale en faussant systématiquement les rapports naturels des intervalles. Ainsi, les notes diésées et bémolisées (représentées par les touches noires sur un clavier) sont assimilées et le rapport des fréquences de deux notes adjacentes est toujours le même.

Le tempérament égal est né. Jean-Sébastien Bach en fait son terrain de jeu en composant Le clavier bien tempéré (1722), le recueil qui marquera d'une pierre blanche l'histoire de musique. Une œuvre composée de 24 préludes et 24 fugues, correspondant aux 12 demi-tons de la gamme chromatique :

3. Quelles sont les différentes gammes ?

Nous avons déjà mentionné les gammes majeures et les gammes mineures, qui sont la base du système tonal de la musique savante européenne, mais aussi de la musique pop, rock ou de la chanson, ainsi que le système modal utilisé au Moyen-Âge.

Les gammes majeures et mineures sont aussi appelées diatoniques (du grec ancien διατονικός , diatonikós). Elles sont composées de sept sons répartis en 5 tons et 2 demi-tons. La gamme diatonique majeure a toujours le schéma suivant : 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, quelle que soit sa note fondamentale (tonique). Transposée sur les touches d'un piano, la gamme Do majeur se présente comme ceci :

Do-majeur © Getty - PLAINVIEW

La célèbre "Petite musique de nuit" K.525 de Mozart est en Sol majeur.

La gamme mineure naturelle a quant à elle toujours le schéma suivant : 1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, quelle que soit sa note fondamentale (tonique). Transposé sur les touches d'un piano, la gamme de La mineur naturel se présente comme ceci :

la mineur © Getty - PLAINVIEW

Le Nocturne n°13, op. 48 n°1 de Chopin, est en Do mineur.

Outre la gamme mineure naturelle, il existe deux autres sous-catégories des gammes mineures : la gamme mineure harmonique (1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton et 1/2, 1/2 ton), et la gamme mineur mélodique ascendante (1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton) et descendante (équivalent de la gamme mineure naturelle descendante).

Toute gamme majeure est associée à une gamme relative mineure dotée d'une armure commune :

Le cercle des quintes - Wikipedia

L'extension de la gamme diatonique est la gamme chromatique, composée uniquement de 12 demi-tons. Sur les touches du piano, en partant du Do, ce sera donc une touche blanche, une noire, une blanche, une noire, une blanche, une blanche... et ainsi de suite. Écoutez l'enchainement des gammes chromatiques dans le célèbre Vol du bourdon de Rimski-Korsakov :

Avec l'éclatement de la tonalité au tournant du XXe siècle, les compositeurs ont abandonné les gammes diatoniques. Le pionnier de l'atonalité est Arnold Schönberg qui introduit le dodécaphonisme, série des douze notes chromatiques de la gamme, mettant ainsi fin à la dualité du majeur/mineur dans la musique savante occidentale, soumise aux lois de l'harmonie tonale. Certains compositeurs du XXe siècle se tournent vers la micro-tonalité, vers les modes ou vers les gammes extra-européennes : Messiaen utilise la gamme par tons, Maurice Ohana la gamme par quarts de tons, Bela Bartok la gamme octatonique (composée de 8 tons), Debussy la gamme pentatonique (composée de 5 tons)...

À réécouter : La gamme pentatonique : une langue universelle MAXXI Classique Écouter plus tard Lecture écouter 4 min

4. Le mode et la gamme, est-ce la même chose ?

Non. Le mode est une sorte de dérivé de la gamme tempérée, mais en même temps son ancêtre. Leur point commun est que les deux systèmes enchaînent des tons et des demi-tons à l'intérieur d'une octave. On peut construire un mode à partir de chaque note de la gamme tempérée, majeure ou mineure, sans alterner les rapports des tons et des demi-tons. Ainsi on obtient sept modes qui ont chacun une couleur bien particulière : alors que le système tonal occidental se base sur le rapport de tension-résolution (la sensible, la septième augmentée, tend toujours vers la tonique, par exemple), dans les modes, ces rapports sont gommés, ce qui créé une atmosphère sonore en permanente suspension.

Aujourd'hui, aussi bien dans la musique dite savante que dans la pop, le rock ou le jazz, les modes sont utilisés au même titre que les gammes majeures et mineures. Mais avant que ces dernières ne les remplacent à la Renaissance, les modes ont dominé la musique monodique d'église - le plain chant ou le chant grégorien - pendant tout le Moyen-Age.

On distingue sept modes ecclésiastiques, chacun partant d'une des notes de la gamme de Do majeur, qui sont utilisés encore aujourd'hui dans leur organisation initiale :

le mode de Do ou le mode ionien, qui correspond à la gamme de Do majeur : Do-Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si le mode de Ré ou le mode dorien : Ré-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do, ou 1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton le mode de Mi ou le mode phrygien : Mi-Fa-Sol-La-Si-Do-Ré, ou 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton le mode de Fa ou le mode lydien : Fa-Sol-La-Si-Do-Ré-Mi, ou 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton le mode de Sol ou le mode mixolydien : Sol-La-Si-Do-Ré-Mi-Fa, ou 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton le mode de La ou le mode éolien, qui correspond à la gamme de La mineur: La-Si-Do-Ré-Mi-Fa-Sol le mode de Si ou le mode locrien : La-Si-Do-Ré-Mi-Fa-Sol ou 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton

En appliquant la même répartition des tons et des demi-tons, on peut construire différents modes à partir de n'importe quelle note de la gamme, avec les altérations, cette fois-ci.

À réécouter : Le mode On ne peut pas tout savoir Écouter plus tard Lecture écouter 59 min

5. Où peut-on entendre les modes aujourd'hui ?

La modalité est la base de nombreuses cultures musicales extra-européennes (des pays arabes, de l'Inde, de la Chine, la tradition arabo-andalouse), depuis la nuit des temps. Et dans cet univers musical, leur système s'éloigne considérablement du système tonal occidental, prenant comme base les intervalles soit inférieurs au demi-ton, soit au contraire, les intervalles supérieurs au ton. Aujourd'hui, les modes dans toute leur diversité font partie de notre système tonal élargi. Redécouverts par les compositeurs dès la fin du XIXe siècle, en contact avec les cultures orientales ou la musique médiévale, ils font partie de la palette sonore aussi bien dans la musique contemporaine que dans de nombreux courants du jazz, du blues, du rock ou de la pop. En voici quelques exemples.

Le mode dorien est à la base de la ballade traditionnelle anglaise Scarbourough Fair, reprise par notamment Simon & Garfunkel :

Ou encore, dans So what de Miles Davis :

Le mode mixolydien dans la musique populaire dans Norwegian Wood par les Beatles :

Le mode phrygien se retrouve à la base de la Rhapsodie hongroise N°2 de Liszt :