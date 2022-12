La guitare électrique, “un lien social monstrueux”, par Matthis Pascaud

C’est au son de Purple Haze que Matthis Pascaud a dessiné sa vocation. Alors adolescent, il écoute en boucle la chanson de son idole, Jimi Hendrix, et se tourne vers la guitare électrique, “formidable lien social durant l’adolescence”, selon lui. De ses premiers concerts avec son groupe du collège, il retient celui de la Fête de la musique, durant lequel il casse une corde. Depuis, une petite voix lui somme de surveiller ses cordes à chaque fois qu’il monte sur scène. Pour France Musique, le jeune guitariste revient sur le fonctionnement de cet instrument.

France Musique : Comment fonctionne une guitare électrique ?

Matthis Pascaud : Comme la guitare classique, la guitare électrique est composée de trois parties. D’abord la tête, où l’on trouve les mécaniques pour accorder la guitare. Le manche, sur lequel il y a les frettes qui permettent au musicien d’avoir une meilleure justesse. Et enfin la partie un peu plus technique : le corps, où l’on vient gratter les six cordes. Mais c’est surtout la partie sur laquelle il y a les microphones qui captent le son des cordes.

À la différence de la guitare classique, la guitare électrique n’est pas autonome puisqu’elle est toujours accompagnée d’un amplificateur. C’est une boîte avec un haut-parleur à l’intérieur et des réglages pour moduler le son comme on a envie de l’entendre. On peut aussi utiliser des pédales d’effet pour façonner le son selon l’effet que l’on veut lui donner.

Quelle est son histoire ?

La guitare électrique est un instrument relativement récent qui a fait son arrivée au début des années 1930. Avant, les guitaristes étaient principalement accompagnateurs dans les orchestres. Au bout d’un moment, ils ont voulu créer un instrument soliste pour rivaliser avec leurs collègues instrumentistes à vent, comme les trompettes, les trombones et les saxophones. C’est ainsi qu’on a électrifié la guitare. Et c’est vraiment au début des années 1950 que la guitare électrique telle qu’on la connaît, faite pour le blues et le rock, est apparue.

Le guitariste de jazz, Charlie Christian, dans l'orchestre de Benny Goudman. © Getty - Donaldson Collection

Quel est le répertoire de la guitare électrique ?

C’est un instrument très récent qui a absorbé beaucoup de musiques. Donc c’est difficile de dire quel est son répertoire principal. J’aurais tendance à dire que tout ce qui est blues et rock sont les répertoires de prédilection de la guitare électrique. Dans le jazz, il y a beaucoup de guitaristes aussi. D’ailleurs le premier guitariste électrique populaire que l’on connaît c’est Charlie Christian dans les années 1930, qui jouait dans l’orchestre de Benny Goodman. Mais on retrouve aussi la guitare électrique derrière James Brown dans le funk, ou encore dans le reggae avec Bob Marley.

Est-ce un instrument facile d’accès ?

Ce n’est pas forcément un instrument difficile d’accès au début parce qu’on peut très rapidement jouer trois accords et des chansons. C’est pour ça également, je pense, que cet instrument a été aussi populaire. On peut s’amuser à la guitare électrique en jouant des sonorités inattendues, que ce soit avec le cordier ou bien avec le vibrato. On peut même utiliser un bottleneck, qui est un petit goulot en verre avec lequel on glisse sur le manche le long des cordes. C’est un instrument très solitaire dans le monde de la musique parce qu’on peut le décliner de tellement de manières… Jouer de la guitare électrique, ça veut dire beaucoup de choses.