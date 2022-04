La maison de Papa Wemba devient le musée de la rumba à Kinshasa

La résidence de Kinshasa du chanteur star congolais Papa Wemba, transformée en « Musée de la rumba congolaise », a ouvert dimanche 24 avril ses portes au public en République démocratique du Congo, six ans après le décès sur scène de l’artiste, rapporte l’Agence France-Presse.

Après la mort de Papa Wemba à Abidjan en 2016, le gouvernement congolais avait décidé d’acheter sa résidence principale, une luxueuse villa située dans les hauteurs du quartier chic de Macampagne dans la partie ouest de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.

Un lieu de création et de recherche

« C’est ici que va désormais se raconter la Rumba congolaise par la parole, par les photos, par les vidéos, par la musique, par la sculpture, par la danse, par les textes poétiques, des recherches et des archives », a déclaré la ministre de la Culture, Catherine Kathungu.

« Dans cette maison d’un certain luxe, au goût du roi de la Rumba, nous ferons aussi des expositions, des conférences, des ventes aux enchères, des compositions, des répétitions et autres », a-t-elle ajouté, promettant que « le plus grand studio audio d’enregistrement audio de la musique », y sera construit.

À l’entrée, une image de la star congolaise, les bras levés, est gravée sur le portail. Au salon de cette somptueuse villa, sept chapeaux de cette icône de la musique congolaise sont exposés. L’attention est directement attirée par la sculpture dorée d’un ange qui trône à coté d’un portrait en noir et blanc du roi de la Rumba. Présent à cette cérémonie, A’Salpho, leader du groupe ivoirien Magic System, a souhaité que toutes les catégories artistiques soient représentées à ce musée parce que « Papa Wemba était un artiste complet ».

Une idole des Congolais

Papa Wemba, décédé sur scène le 24 avril 2016, participait à la neuvième édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA). Père de six enfants, s’habillant chez les grands couturiers, Papa Wemba était depuis plus de 40 ans un des chanteurs africains les plus populaires.

En décembre 2021, c’est donc sans sa figure de proue que la rumba congolaise était portée au pinacle. Sur les deux rives du fleuve Congo (en République du Congo et en République Démocratique du Congo), on célébrait alors l’inscription de cette culture fédératrice sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco.

« L’inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité est la consécration de notre identité commune, de l’identité africaine, d’un mode de vie, d’un état d’âme, d’un savoir et d’un savoir-faire anthropologique », déclarait alors Catherine Kathungu, la ministre de la Culture de la RDC. « Il va falloir la célébrer avec faste », ajoutait-elle, alors que l’idée d’un musée consacré à ce style avait déjà germé dans de nombreux esprits de Kinshasa.

La fierté de tout un peuple, dans deux pays

Faisant partie intégrante de la vie des Congolais des deux rives du fleuve, « la rumba joue également un rôle économique important, car la formation d’orchestres permet le développement d’une forme d’entrepreneuriat culturel visant à réduire la pauvreté. Elle est considérée comme une partie essentielle et représentative de l’identité du peuple congolais et de ses populations de la diaspora. Elle permet également la transmission de valeurs sociales et culturelles de la région, mais aussi la promotion d’une cohésion sociale, intergénérationnelle et solidaire », lit-on sur le site de l’Unesco.