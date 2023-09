La musique d’ameublement, ou l’art de ne pas écouter

Paris, 8 mars 1920. À la Galerie Barbazanges du Faubourg St-Honoré, les compositeurs Erik Satie et Darius Milhaud s’apprêtent à entreprendre une expérience musicale qui ne manquera pas de marquer le public mais aussi l’histoire de la musique. Lors de l’entracte de la nouvelle œuvre scénique de Max Jacobs, Ruffian toujours, truand jamais, Satie et ses musiciens prévoient d’interpréter quelques nouvelles œuvres musicales, Chez un « Bistrot » et Un Salon, pour duo de pianos, trois clarinettes et trombone. Les œuvres comportent également plusieurs extraits d’œuvres populaires dont la Danse Macabre de Saint-Saëns et l’opéra Mignon d’Ambroise Thomas.

Une annonce est faite en amont de la performance afin d’avertir le public parisien : « Nous vous présenterons aussi pour la 1ère fois, par les soins de Messieurs Erik Satie et Darius Milhaud et sous la direction de Monsieur Delgrange, la musique d’ameublement, pendant les entr’actes de la pièce. Nous vous prions instamment de ne pas lui attacher d’importance et d’agir pendant l’entracte comme si elle n’existait pas. Cette musique, spécialement écrite pour la pièce de Max Jacob, prétend à contribuer à la vie au même titre qu’une conversation particulière, qu’un tableau de la galerie, ou que le siège sur lequel on est, ou non, assis », annonce le comédien et metteur en scène Pierre Bertin (discours retranscrit dans les écrits du critique musical britannique Rollo H. Myers).

Publicité

À l’arrivée de l’entracte, les musiciens, installés dans les quatre coins de la salle et même dans une loggia au premier étage, se mettent à jouer les compositions. Interpellé par cette musique, le public tombe dans le silence afin d’écouter et profiter du concert, réagissant à l’encontre des instructions du compositeur. Satie implore son public de parler, continuer de bouger et surtout de ne pas écouter la musique. Mais incapable de faire autrement, le public agit comme depuis des siècles lorsqu’il est confronté à la musique : il se tait et il écoute.

Le silence du public, une condition romantique

L'expérience de Satie peut être considérée comme la première tentative délibérée de désacraliser les conventions d’écoute musicale contemplative héritées du XIXe siècle mais aussi de remettre en question l’utilité de l’expérience musicale au sein de la société.

Dans son envie de créer une musique qui doit être entendue sans être écoutée, la musique d’ameublement de Satie n’est pas sans rappeler l’ « art d’équilibre » imaginé par Henri Matisse en 1908 dans ses Notes d’un peintre :

« Ce que je rêve, c’est un art d’équilibre, de pureté, de tranquillité, sans sujet inquiétant ou préoccupant, qui soit, pour tout travailleur cérébral, pour un homme d’affaires aussi bien que pour l’artiste des lettres, par exemple, un lénifiant, un calmant cérébral, quelque chose d’analogue à un bon fauteuil qui le délasse de ses fatigues physiques. »

Outre le choix douteux d'ajouter des extraits d’œuvres célèbres en espérant que le public n’y prête pas attention, l’expérience de Satie est révélatrice des mœurs et de la mentalité du public mélomane au début du XXe siècle. Son incapacité à ignorer la musique témoigne d'une culture de l'écoute profondément enracinée.

Cette écoute silencieuse est pourtant un phénomène encore récent dans l'histoire des concerts, fruit d’une évolution depuis plus d'un siècle. Dès la fin du XVIIIe siècle, la critique musicale européenne constate un changement dans le comportement du public et note l’arrivée d’un auditeur plus sensible et contemplatif, doté d’une attention sincère et absolue dont les jugements s’appuient désormais plus sur ses propres avis passionnés que les avis de la noblesse dans la salle.

Ce changement de comportement du public s’impose au long du XIXe siècle pour devenir une tradition de concert exigée. Au début du XXe siècle, le silence du public est encore une condition imposée, au point que les perturbations d’un public bavard soient fréquemment mentionnées dans les critiques de journaux et de périodiques de l’époque.

Face à cette convenance sociale du silence, la musique d’ameublement de Satie se dresse contre les traditions d’écoute instaurées et perpétuées par les influences romantiques et germaniques (pour ne pas dire wagnériennes) largement répandues jusqu'au début du XXe siècle, à une époque où l’influence germanique sur les compositeurs français est à son apogée. Là où s’étendait l’influence de Richard Wagner suivait le silence des publics.

À cela s’ajoute l’émergence à la fin du XIXe siècle des music-halls. Lieux de divertissements à l'ambiance joviale et détendue, les music-halls gagnent rapidement la faveur d’un public de classe majoritairement ouvrière. À l’inverse, les opéras et salles de concert deviennent l’apanage des classes moyennes et supérieures, loin des foules bruyantes. Le silence devient alors une marque de distinction sociale, de goût et de raffinement.

Erik Satie, héraut de la « Muzak »

À travers son expérience, Erik Satie annonce une approche révolutionnaire de la perception de la musique, remettant en question sa propre nature : qu'est-ce que la musique et comment doit-on l'écouter ? Doit-on même l’écouter ? Sans volonté de beauté, de fonction ou de valeur intrinsèque, la musique d'ameublement de Satie ne cherche aucune raison d’être autre que sa fonction utilitaire première : un son de circonstance.

« Nous voulons établir une musique faite pour satisfaire les besoins ‘utiles’. L’Art n’entre pas dans ces besoins. La Musique d’ameublement crée de la vibration ; elle n’a pas d’autre but ; elle remplit le même rôle que la lumière, la chaleur & le confort sous toutes ses formes », écrit Satie à Jean Cocteau en 1920.

D'abord considérée comme la nouvelle création d’un compositeur ésotérique et décalé, la musique d’ameublement de Satie devient l'héraut de l'avenir de la consommation et de la diffusion musicale, à l’époque des nouvelles technologies dont l'enregistrement et la radiodiffusion. À travers ces innovations, la diffusion musicale est transformée en un confort divertissant et presque indispensable de la vie quotidienne. Peut-on voir dès 1920 la genèse de la musique de fond, annonçant la « Muzak » , première entreprise à créer les musiques d'ambiance officiellement établie aux États-Unis seulement 14 ans plus tard, en 1934 ?

Satie avait composé d’autres musiques « d’ameublement », dont une Tapisserie en fer forgé : pour l'arrivée des invités - À jouer dans un vestibule, mais aussi un Carrelage phonique - Peut se jouer à un lunch ou à un contrat de mariage. Mais le concert à la Galerie Barbazanges fut la seule et unique tentative publique d’une Musique d’ameublement. Ce n’est que 30 ans après cette révolution insoupçonnée que le compositeur Darius Milhaud confirma dans ses écrits ( Notes sans musique, 1952) l’importance prophétique de l’expérience musicale de Satie :

« Aujourd’hui, ménagères et enfants laissent la musique pénétrer chez eux, sans discernement, lisant et travaillant au son de la radio. Et dans tous les lieux publics, dans les grands magasins, les « Uniprix », les restaurants, les clients sont sans répit abreuvés de musique. En Amérique, les « cafeterias » possèdent un assez grand nombre d’appareils pour que chaque client puisse, moyennant la modeste somme de cinq sous, meubler sa solitude ou accompagner la conversation de son convive. N’est-ce pas là de la « musique d’ameublement », celle qu’on entend, mais qu’on n’écoute pas ? »