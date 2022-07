La musique, discipline olympique oubliée

Depuis ses origines au VIIIe siècle av. J.-C., la musique est indissociable des Jeux olympiques : en Grèce antique déjà, les chœurs et les ensembles de trompettes convoquaient les athlètes à descendre dans l'arène. Les hymnes olympiques du XXe siècle sont souvent signés par les plus grands compositeurs de l’époque, dont l'œuvre de Richard Strauss pour les Jeux de 1936 à Berlin, mais aussi le thème olympique de Leonard Bernstein , composé pour le congrès international olympique de 1981 à Baden-Baden (en Allemagne de l’Ouest).

Quant au thème olympique officiel que l'on connait aujourd’hui, il est en réalité un mélange d’œuvres de deux célèbres compositeurs de musique de film : le Bugler’s Dream du compositeur français Leo Arnaud (pour les 45 premières secondes) et l'OIympic Fanfare and Theme de John Williams, rajouté en 1984.

Mais l'importance musicale des Jeux olympiques modernes, relancés en 1894 par le baron Pierre de Coubertin, ne s'arrête pas là. En effet, l'évènement sportif entretient une relation particulière avec la musique. Né le 1er janvier 1863, le baron Pierre de Coubertin se met au service de la France en menant une réforme de son système éducatif et notamment de l’éducation sportive française. Il souhaite notamment raviver les Jeux olympiques d’antan, afin de rendre le sport plus populaire. Le 23 juin 1894 est créé le « Comité international olympique » (CIO).

L'idéal olympique de Pierre de Coubertin est fondé sur une vision très précise des Jeux. Souhaitant recréer l'événement sportif antique autant dans sa forme physique que son fond idéologique, il s’inspire notamment d’une source pour le moins surprenante : le drame musical L’Olimpiade (1733) du poète et librettiste italien Métastase, livret pour plus de 50 opéras signés entre autres par Caldara, Pergolesi, Hasse et Vivaldi.

En effet, l'hégémonie des Jeux olympiques modernes repose en grande partie sur l’idée des jeux anciens tels qu'ils nous sont décrits dans le texte de Métastase. On trouve notamment de nombreuses descriptions en détail de l'atmosphère olympique, des rituels et symboles religieux, de l'agitation de masse, des épreuves, des règles et des prix.

Le drame L’Olimpiade porte en lui une vision précise du culte des anciens d'Olympie et transmet une idée des vertus morales et physiques des athlètes de l'époque, qui contribuent à l’idéal olympique de Pierre de Coubertin. L’image des jeux olympiques préservée et transmise par Métastase sert ainsi à la rationalisation de l’idéal olympique de Pierre de Coubertin. En s'inspirant de L'Olimpiade de Métastase, les Jeux olympiques de Pierre de Coubertin deviennent l'expression moderne la plus puissante du sport et de la mythologie olympique grecque.

La musique, discipline olympique

Il ne suffit pas de créer un tournoi sportif international pour retrouver les valeurs olympiques de la Grèce antique. En effet, Pierre de Coubertin considère l’art et la culture comme partie intégrante de sa vision des Jeux Olympiques modernes. L’olympien tel qu’il l’imagine n’est pas seulement athlétique, mais également cultivé, habile en littérature et en musique.

« L’heure est venue de franchir une étape nouvelle et de restaurer l’olympiade dans sa beauté première. Au temps de la splendeur d’olympie […], les lettres et les arts harmonieusement combinés avec le sport assuraient la grandeur des jeux olympiques. Il doit en être de même dans l’avenir. […] Peut-être que les artisans de la plume et du pinceau que nous aurons conviés à nous y aider nous sauront gré quelque jour d’avoir rouvert à leurs talents anxieux de renouveau des sources oubliées de noblesse et de beauté », écrit-il dans le Figaro le 5 août 1904.

L’intégraton d’une épreuve artistique permet également de distinguer les Olympiades des autres championnats sportifs de l’époque. Ainsi, pendant plus de quatre décennies, aux côtés des compétitions sportives, des médailles sont décernées pour cinq catégories artistiques : la peinture, la sculpture, l'architecture, la littérature et la musique.

Les candidats de chaque épreuve artistique sont invités à présenter des œuvres originales sur le thème du sport dans les cinq catégories différentes. De 1912 à 1948, 151 médailles ont ainsi récompensé une série d’œuvres originales des beaux-arts inspirées par le thème du sport. Cependant, au cours de ces quatre décennies, seulement 17 médailles sont distribuées parmi les candidats musicaux.

Alors que les compétitions sportives récompensent systématiquement les trois meilleurs athlètes de chaque épreuve, les jurys artistiques se permettent de refuser un prix lorsqu’ils estiment qu’aucun candidat ne se soit suffisamment démarqué. C’est ainsi que le compositeur tchécoslovaque Josef Suk se retrouve seul sur le podium avec une médaille d’argent en 1932 à Los Angeles, pour son œuvre Towards a New Life.

Après la Seconde Guerre mondiale, les épreuves artistiques sont remises en question par le nouveau président du CIO, souhaitant promouvoir un amateurisme absolu au sein des Jeux olympiques. En effet, les concurrents artistiques sont alors principalement des artistes professionnels, ce qui va à l’encontre de l'esprit des Jeux Olympiques, selon le CIO.

Il est finalement décidé après les Jeux de 1948 que les concours d'art ne feront plus officiellement partie des Jeux olympiques. Les épreuves artistiques sont alors remplacées par une exposition hors-compétition pendant les Jeux, aujourd’hui nommée l'Olympiade Culturelle, tradition récemment relevée par la ville de Paris pour ses Jeux de 2024.