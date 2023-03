La musique est-elle une langue comme une autre ?

On dit souvent que la musique est un langage universel, qu'elle se fait comprendre là où les mots sont insuffisants. Mais si la musique est un mode de communication, est-elle pour autant un langage ? Comment notre cerveau la perçoit-il ? Et en quoi la pratique musicale peut-elle améliorer notre apprentissage des langues étrangères, ou contribuer à diminuer certains troubles du langage ? Nous avons rencontré Daniele Schön, violoncelliste et chercheur à l’Institut de Neurosciences des Systèmes à Marseille, qui travaille sur ces questions depuis plus de 15 ans.

France Musique : De quelle façon le cerveau réagit-il à la musique en comparaison au langage ? Peut-on dire que la musique est un langage ?

Daniele Schön : Il y a en effet beaucoup de points communs dans le traitement de la musique et du langage par notre cerveau. Déjà, au niveau des signaux traités par la modalité auditive. On a des structures de sons qu’il faut pouvoir percevoir, discriminer et catégoriser. Par exemple, un [ba], un [pa] ou un [ka] sont des classes de phonèmes. Par analogie, un son de tambour, de cymbales, de hautbois, ou encore des sons graves ou des sons aigus, sont autant de différentes classes de sons en musique.

Une fois qu'on a discriminé ces sons, il faut les enchaîner, créer des liens entre eux. [Ba-to] devient un mot, et un enchaînement de do-mi-sol/ do-mi b-sol, un arpège majeur ou mineur. Lorsqu’il entend [ba-to], le cerveau d’un bébé le perçoit sans forcément savoir ce que le terme “mot” veut dire, mais il sait ce que c’est qu’un bateau. Par analogie, un musicien perçoit la différence entre l’arpège majeur et mineur, sans savoir obligatoirement le nommer.

Le cerveau perçoit ces relations, les maintient en mémoire et - à partir des sons de l'environnement - apprend à extraire des règles qui sont en lien avec la grammaire de la langue, mais aussi avec la grammaire de la musique, c’est-à-dire l'harmonie. L'harmonie tonale est apprise par tous les enfants autour de deux ans. Ils ne savent ni parler ni écrire, mais si vous jouez une fausse note, cela va les faire rigoler. Ensuite, il faut savoir prédire, anticiper, il faut savoir diriger l’attention envers quelqu’un qui parle ou qui joue ou chante.

En réalité, la plupart des processus cognitifs sous-jacents qui sont nécessaires pour la perception et l'apprentissage de la musique et de la langue, sont les mêmes. Par conséquent, cela n’est pas surprenant de trouver énormément de réseaux en commun au niveau du cerveau. En ce qui concerne les différences, il s’agit des détails, dont certains sont très importants, mais cela reste des détails. Notamment l’objectif du langage, qui est de communiquer des concepts bien précis, alors que celui de la musique est de réguler l’émotion au sein d’un groupe. C’est-à-dire, si l’on observe l’aspect phylogénétique de la musique, qu'elle est née plutôt pour créer un lien, pour le « social bonding » au sein d’un groupe, dans les rituels, les cérémonies, entre les mères et leur bébé, alors que par le langage, on doit pouvoir communiquer des choses précises.

La science évoque une prédisposition des bébés à l’apprentissage de leur langue maternelle ; cette prédisposition est-elle la même pour la musique? Ce processus se met-il en place quelle que soit notre exposition à la musique ?

On est tous énormément exposés à la musique dans notre société, par la télévision, le cinéma, les dessins animés, les supermarchés… pas besoin d’aller à l’opéra ou à la philharmonie. Dans le passé, c’était le cas dans les fêtes du village, des évènements populaires, ou dans le cadre familial, par les berceuses chantées par des mères ou dans de nombreuses occasions de la vie quotidienne où les gens chantaient souvent. Aujourd’hui cette exposition est différente, mais on n’a pas besoin d’un apprentissage spécifique pour être en contact permanent avec la musique.

La modalité d'apprentissage est la même : on apprend le langage de manière complètement implicite. On s'en fout complètement de la grammaire, on peut très bien parler parfaitement les langues sans avoir jamais été à l'école. Et pour la musique, c’est la même chose. Ça ne sert absolument à rien d’aller au conservatoire, il y a un tas d’exemples de musiciens de jazz notamment qui n’ont jamais pris un cours de musique, et des tas d’autres qui ne savaient même pas lire une partition. On peut parfaitement devenir musicien sans avoir suivi un apprentissage formel. Donc le cerveau est capable d’apprendre par immersion, en contact avec d’autres personnes qui parlent ou qui jouent ou chantent.

Une autre similarité très importante, c'est l'interaction. En effet, il y a une partie d'apprentissage qui est passif : d’abord on écoute quelqu’un qui parle, mais ensuite on agit ensemble : on se met à parler. En musique, d’abord on écoute celui qui joue, on va commencer par taper le rythme, et si on nous donne un instrument, on va se mettre progressivement à en jouer.

Justement, de quelle façon le cerveau réagit-il à la musique en comparaison au langage ? Y a-t-il une séparation nette entre l’hémisphère droit et gauche, comme on peut parfois l’entendre ?

Non, c’est un vieux débat qui n’a plus lieu aujourd’hui, comme l’ont démontré de nombreuses études. L’information musicale est plus spectrale. Dans la musique, ce sont surtout les aspects harmonique et de timbre qui sont importants, alors que dans le langage, c’est l’aspect temporel. On parle de la résolution temporelle et de la résolution spectrale, ce qui fait que les airs auditifs du cerveau se sont un tout petit peu spécialisés pour traiter un peu plus l’information temporelle à gauche et l’information spectrale à droite. Mais cela ne veut absolument pas dire que l'hémisphère gauche traite le langage alors que le droit traite la musique. D’ailleurs, les patients qui sont aphasiques suite à une lésion dans l’hémisphère gauche, ont très souvent des troubles rythmiques très importants.

Comme on l’a vu, les processus cognitifs sont semblables, et la plupart du temps on va observer une comorbidité : lorsque vous avez un trouble langagier, vous avez aussi un trouble musical. Un contre-exemple est l’efficacité de la musique dans la rééducation de la dyslexie, de la surdité, de l’aphasie ou d’autres troubles du langage, ce qui est mon domaine de prédilection et qui a été prouvé par nombreuses études. Cela montre qu’il y a des fonctions communes. S’il n’y en avait pas, cela ne pourrait pas marcher. Donc dans ce contexte-là, la musique est un langage, un moyen de communication.

Après, il y a l’aspect sémantique…

Oui, c’est ce qu’un linguiste mettrait tout de suite en avant. En effet, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous passer un café avec du sucre avec la musique. Donc ce sont des langages différents, bien que la musique ait sa sémantique propre. Il n’y a pas de signifiant et de signifié en termes linguistiques, mais il y a quand même une certaine logique dans l'articulation du phrasé.

Le fait d'être musicien peut–il faciliter l'apprentissage d'une langue ?

Oui. De la même manière que pour la rééducation chez les personnes qui ont des troubles du langage, la pratique musicale a des effets positifs sur la plasticité cérébrale. Comme certaines fonctions sont communes, elles vont s’améliorer et cela concerne aussi bien les fonctions nécessaires au langage que celles nécessaires à la musique. Il y a toute une littérature qui démontre que certaines compétences des musiciens liées à leur pratique sont plus développées, comme par exemple les compétences mnésiques pour tout ce qui est matériel auditif, donc verbal aussi. Ensuite, la perception de la prosodie qui est beaucoup plus fluide, ce qui est évidemment très utile pour l’apprentissage des langues. Et puis, de meilleures capacités à calculer les régularités au sein des séquences sonores.

Pourriez-vous expliquer ?

En fait, un des modes très importants pour le cerveau est d’anticiper l’information – on parle dans les neurosciences du cerveau prédictif. Or, un musicien est tout le temps en train d’anticiper l’information. Au niveau temporel, surtout s’il joue avec un autre musicien, il doit anticiper très précisément sur ce que va faire son complice, et en fonction de cela, s’il doit ralentir ou accélérer. Dans un orchestre ou un quatuor, il y a aussi la prédiction spectrale : le musicien doit pouvoir anticiper quelle va être la couleur sonore pour s’y adapter. Toutes ces prédictions sont aussi importantes pour le langage.

Le cerveau de l’enfant va entendre « quel beau bébé », « petit bébé », « joli bébé », va extrapoler « bébé » et comprendre que c’est un mot. Notre capacité d’extraire les régularités et d’anticiper comment le monde va évoluer est la base de tout apprentissage, de notre compréhension du monde. L’individu ne subit pas l’environnement, son cerveau anticipe tout le temps. La musique étant très exigeante, elle est à la fois très demandeuse de ces processus très complexes mémoriaux et cognitifs, et à la fois elle les aiguise.

Est-ce quelque chose qui est propre aux musiciens professionnels ou l’on peut le constater chez les amateurs ou chez les enfants qui débutent la musique ?

Il faut un peu de pratique. Mais dans nos travaux nous avons démontré que seulement une demi-heure de pratique musicale change déjà la manière dont le cerveau appréhende le langage. Si vous faites faire de la musique à un enfant malentendant pendant une demi-heure et tout de suite après vous lui proposez des tâches langagières, elles seront facilitées. Après, cela ne perdure pas. Un mois plus tard, il n’aura plus aucune trace de cette amélioration. Il faut un certain temps et une pratique continue pour que cela fonctionne. Des études ont montré que si on avait fait entre un et trois ans de musique pendant l’enfance, on peut retrouver les traces au niveau du cerveau une quinzaine d’années plus tard. A partir d’une année de pratique, on peut déjà observer des effets sur le cerveau importants.

La musique peut-elle aider à l'apprentissage d'une langue? Apprend-on mieux une langue étrangère en chantant ?

Oui. En 2008, nous avons mené une étude qui a montré que l'apprentissage d'une langue étrangère est facilitée lorsqu'elle est chantée. Et cela essentiellement pour deux raisons : d'une part parce qu’il y a la motivation dans le fait d’apprendre un chant, et aussi parce que la structure de la musique va faciliter la segmentation des mots. Et c’est aussi vrai pour les enfants que pour les adultes. De plus, nombreuses études ont montré que les enfants qui ont une pratique de la musique, au bout d’un an déjà améliorent leurs compétences d’apprentissage des langues étrangères.