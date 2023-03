Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre

Deux questions s'entrelacent au fil des 360 pages de chacun des deux tomes de cet ouvrage.

Une question historique, d’une part : quelles ont été au cours de l'histoire les rapports de la musique au sens ? Christian Accaoui confronte deux réponses : celle de la musique imitative avant 1800, qui prétendait peindre avec les sons et parler en prenant pour modèle le discours ; et celle de la musique pure après 1800, qui a revendiqué son autonomie dans la musique instrumentale et prétendu ne plus imiter. L’auteur débusque les incompatibilités, les apories, les limites de ces deux approches, mais révèle aussi leur secrète continuité : en effet, de Schubert à Debussy et Stravinski, la musique n'a pas renoncé au sens et a continué à référer au monde.

Et une question sémiotique, d’autre part : comment la musique imite-t-elle le monde ou réfère-t-elle à lui à partir d'un médium, le son, qui ne semble pas du tout l’y prédisposer ?

La réflexion est nourrie par une analyse sensible et précise d’œuvres de Monteverdi, J.-S. Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Berlioz, Liszt, Debussy, etc.

L'auteur

Professeur d'Esthétique musicale au Conservatoire de Paris (Cnsmdp) de 2001 à 2021, Christian Accaoui a une triple formation de musicien (écriture et accompagnement au piano au Cnsmdp), de musicologue (doctorat de musicologie à l’université Paris 8) et de philosophe (habilitation à diriger des recherches à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Il a publié Le Temps musical chez Desclée de Brouwer en 2001, et dirigé les Éléments d'esthétique musicale parus chez Actes Sud en 2011.

3 questions à Christian Accaoui :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Ces deux volumes sont le fruit de vingt ans de recherche et d’enseignement au Conservatoire de Paris, auprès d’étudiants musicologues, interprètes et compositeurs.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

La thèse centrale du livre est que nous n'écoutons pas seulement la musique pour ses formes ou sa plastique sonore, nous l'écoutons aussi parce qu'elle dit (sans dire) quelque chose sur le monde et qu'elle peint (avec des sons, et non des images).

J'ai cherché à mettre en évidence :

- son caractère mimétique, y compris dans la musique dite « pure », romantique, moderne ou contemporaine ;

- sa proximité constante avec les modèles littéraires depuis la Renaissance, que ce soit la rhétorique, le théâtre, ou la poésie ;

- les analogies productrices de sens entre d'une part les diverses composantes du sonore (les registres, les intensités, les tempos, la mélodie, le rythme, etc.) et d'autre part le verbe, voire le concept, mais aussi les émotions, les sentiments, et enfin les images.

Quels sont vos prochains projets ?

Je souhaite reprendre et terminer un ouvrage sur Debussy, en deux parties : l’une sur les mélodies comme « laboratoire » de Pelléas, et l’autre sur les œuvres orchestrales plus tardives. Je prépare également plusieurs articles sur Beethoven.