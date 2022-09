La musique peut-elle nous aider à mieux vieillir ?

Si vous êtes parent d'un enfant qui débute l'apprentissage d'un instrument de musique, vous êtes certainement au courant de tous les bénéfices que va lui apporter cette nouvelle pratique. Outre le plaisir de maîtriser un instrument de musique et d'en jouer avec des copains, peut-être même avec vous, les scientifiques nous disent que la pratique musicale peut améliorer les capacités cognitives des enfants : affiner l'écoute, la discrimination sonore et par conséquent, ses compétences linguistiques, améliorer la concentration, la mémoire, la motricité et de manière générale améliorer même ses résultats scolaires, voir son score QI. Sans oublier la coopération lorsqu'il jouera en groupe, ce qui améliorera certainement sa vie sociale.

Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en initiant votre enfant à la pratique musicale, vous posez les bases d'un capital cognitif dont il pourra profiter toute sa vie. En clair, si votre enfant persévère à jouer d'un instrument de musique pendant plusieurs années, son cerveau vieillira mieux !

C'est ce qu'affirment les chercheurs de l'université d'Édimbourg dans une récente étude publiée dans la revue Psychological Science, et relayée par le Guardian . Elle démontre qu'il existe un lien entre la pratique d'un instrument de musique pendant l'enfance et l'adolescence, et des capacités cognitives mieux préservées à l'âge avancé. De 366 participants à l'étude, tous nés en 1936, 117 ont affirmé avoir joué du piano, mais aussi d'autres instruments de musique, dont l'accordéon, la cornemuse, la guitare ou le violon. Et en effet, ceux qui avaient au cours de leur jeunesse joué d'un instrument pendant plus longtemps ont obtenu de meilleurs résultats sur les tests des habilités cognitives par rapport à ceux qui en avaient joué moins longtemps ou pas du tout. Les résultats obtenus correspondaient quelque soit le statut socio-économique, l'éducation ou l'état de santé actuel des participants.

C'en est ainsi : en règle générale, au fur et à mesure que l'on avance en âge, nos fonctions cognitives et notre plasticité cérébrale déclinent. Mais les activités physiques et intellectuelles, que combine la pratique musicale, ont un impact positif dans leur préservation. Plus elles donnent du grain à moudre à nos cellules grises, mieux notre cerveau les aime.

"Ces résultats contribuent aux connaissances que l'on a déjà : que les activités intellectuellement exigeantes, comme c'est le cas pour l'apprentissage d'un instrument, pourraient être associées avec de meilleures compétences intellectuelles," précise l'une des chercheuses, Judith Okely. Mais il est pour autant impossible d'affirmer que jouer d'un instrument dans l’enfance garantit systématiquement un esprit plus vif à l'âge avancé.

Et quid du vieillissement de votre cerveau si vous êtes musicien professionnel ? Là dessus, les résultats concordent.

L'étude menée par Brenda Hanna-Pladdy et Alicia MacKay de l'université du Centre médical de Kansas, par exemple, a comparé les musiciens et les non musiciens âgés de 60 à 83 ans. Les chercheuses ont relevé les différences significatives en faveur des musiciens sur des tests de la mémoire non-verbale, de la fluidité verbale et des fonctions exécutives.

La musique quand les rouages grincent

Mieux vieillir, c'est aussi anticiper sur d'éventuels bobos de notre cerveau qui pourraient survenir bien avant l'heure. C'est un fait : avec l'âge, nos fonctions cérébrales diminuent, notamment la flexibilité cognitive, la mémoire et la concentration. Ce déclin cognitif, comme le nomment les chercheurs, est un processus naturel, mais qui peut se manifester de manière précoce chez certaines personnes. Pour le diagnostiquer, les médecins pratiquent habituellement une évaluation en face à face qui comporte des questions et des tâches à effectuer. Pour des résultats plus précis, ils sont obligés de faire recours à une procédure douloureuse qui consiste à prélever du liquide céphalorachidien pour l’analyser.

L'équipe de Neta Maimon, doctorante à l'école des sciences psychologiques de l’université de Tel Aviv, affirme avoir mis au point une méthode non-invasive de dépistage du déclin cognitif qui utilise l'écoute de la musique pour détecter les anomalies par rapport au processus naturel du vieillissement de cerveau. Elle consiste à présenter aux participants une séquence des mélodies jouées au violon, à la trompette ou à la flûte. Pendant l'écoute, les participants sont invités à effectuer différentes tâches cognitives qui se complexifient au fur et à mesure, comme par exemple identifier un instrument donné, repérer la répétition des phrases musicales ou encore identifier un instrument lorsque plusieurs jouent en même temps. Le dépistage dure une quinzaine de minutes, et l'activité cérébrale des participants est enregistrée grâce aux électrodes fixées sur leur tête.

Ces mêmes personnes ont également été soumises à des tests du déclin cognitif basés sur l’évaluation standard, et les résultats des deux tests se sont avérés concordants.

"Le déclin cognitif est encore aujourd'hui trop souvent sous-diagnostiqué, a précisé Neta Maimon. Améliorer le diagnostique afin de permettre une intervention précoce est donc impératif. Notre méthode permet de surveiller les capacités cognitives et de détecter le déclin cognitif à un stade précoce par des moyens simples et accessibles, avec un test rapide et facile qui pourra être réalisé dans n’importe quel dispensaire", a-t-elle rajouté.

Bien que ces avancées nécessitent des recherches plus poussées de plus grande envergure, soulignent les scientifiques, une chose est sure : la musique nous fait du bien, quelle que soit notre âge.