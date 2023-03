" La Musique qui vient du froid " de Jean-Jacques Nattiez - Sélection du Prix du Livre France Musique 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre :

La musique des Inuit est surtout connue dans le monde des Qallunaat (les « non-Inuit ») pour les chants de gorge des femmes du Nunavik et de ses environs, au point que ces étonnantes particularités sonores sont devenues un marqueur identitaire. Ces chants ne sont toutefois pas le seul genre musical que les Inuit pratiquent ; de la Sibérie au Groenland, on peut observer les danses à tambour et leurs chants qui, selon les principes de l’animisme, sont exécutés au cours de rituels, notamment pour assurer une chasse ou une pêche fructueuses. Même si elle a été transformée par la christianisation et le contact avec les Qallunaat, cette musique très ancienne, probablement millénaire, est toujours bien vivante. On trouvera dans cet ouvrage, écrit par un musicologue érudit et passionné, une anthropologie et une histoire de la culture musicale inuit en plus d’un panorama de ses manifestations. Des renvois en ligne à un ensemble d’enregistrements, de vidéos et de documents d’archives en font une véritable anthologie. Son iconographie abondante met l’accent sur les représentations artistiques – sculptures, dessins, estampes – des danses à tambour et des chants de gorge. Enfin, ce livre se veut un hommage à l’immense talent artistique et à la virtuosité musicale de ce peuple qui vient du froid

Publicité

L'auteur :

Jean-Jacques Nattiez est professeur émérite de l’Université de Montréal, musicologue et auteur de nombreux travaux sur la sémiologie musicale, Richard Wagner et Pierre Boulez. Il a dirigé l’édition d’une encyclopédie de la musique en cinq volumes. Ethnomusicologue, il a publié des disques et des études sur la culture musicale de tradition orale, celle des Inuit mais aussi celles des Aïnou du Japon, des Tchouktches de Sibérie et des Baganda de l’Ouganda. Son équipe de recherche a fait paraître le tout premier disque de chants de gorge qui a obtenu, en 1979, le Grand prix international du disque de l’Académie Charles-Cros

3 questions à Jean-Jacques Nattiez :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

J’ai commencé à travailler sur la musique des Inuit dans les années 1970 avec comme objectif d’en tirer un jour un livre de synthèse sur ses différents aspects, de l’Alaska au Groenland. J’ai tardé à le mener à bien en raison de divers engagements, la préparation entre autres de l’ Encyclopédie de la musique que j’ai publiée chez Einaudi et Actes Sud , sans compter plusieurs livres sur Wagner­ La parution de présent livre est donc l’accomplissement d’un projet de longue date.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

Mon livre peut être vu selon trois points de vue :

Comme un livre d’art puisque les 200 illustrations qu’il contient montrent comment les Inuit représentent dans leurs sculptures et leurs estampes les divers aspects des genres et de l’exécutions de leur musique

Comme un livre à caractère anthropologique et musicologique, puisque la musique des Inuit y est présentée dans son contexte culturel et qu’un cereain nombre d’analyses, accessibles en ligne, montrent comment elle fonctionne

Comme une anthologie de leur musique puisqu’un lien avec le site des Presses de l’Université de Montréal permet d’y entendre des illustrations sonores et des vidéos.

Quels sont vos prochains projets ?

Maintenant que j’ai ce lourd projet Inuit derrière moi, j’entreprends de terminer mon Traité de musicologie générale, écrit à 95 % et interrompu par le projet Inuit.