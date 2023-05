La pianiste autrichienne Ingrid Haebler est décédée

Née à Salzburg, Ingrid Haebler a été initiée au piano par sa mère, et donne son premier concert dans sa ville natale à l'âge de 11 ans. Après des études au célèbre Mozarteum de Salzburg et à l'Académie de musique de Vienne, elle s'est perfectionnée auprès de Nikita Magaloff au Conservatoire de Genève et de Marguerite Long au Conservatoire de Paris. Lauréate du concours de Genève à deux reprises (1952 et 1954), sa riche carrière l'a amenée à se produire devant certaines des phalanges les plus prestigieuses à travers le monde.

Ingrid Haebler fut une pianiste de l'intime, et le disque son medium de prédilection. Elle s'est vite imposée comme l'une des interprètes les plus raffinées des compositeurs de la première école de Vienne, en particulier des ouvres de Mozart, mais aussi de son héritier spirituel Jean-Chrétien Bach, qu'elle jouait sur pianoforte. En témoignent ses gravures pour Decca et Philips : l'intégrale des sonates et des concertos de Mozart, de nombreuses œuvres de Haydn et de Beethoven, qui ont marqué les esprits. Ainsi que ses incursions dans le répertoire romantique, avec les interprétations acclamées de Schumann, Schubert et Chopin. Sa riche discographie a été rééditée en 2022 dans un coffret de 58 disques chez Decca.

Soliste recherchée, Ingrid Haebler aimait la complicité de la musique de chambre. Ses acolytes sur scène furent les célèbres violonistes Henryk Szeryng ou Arthur Grumiaux. La pianiste était aussi une pédagogue recherchée. Elle a enseigné au Mozarteum de Salzburg et a donné de nombreux masterclass tout au long de sa carrière.