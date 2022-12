La playlist des valses pour une contre-soirée du réveillon

Publicité

Vous en avez peut-être assez du "Beau Danube bleu", de la "Valse de l'Empereur" et autres valses viennoises (les polkas et les marches y passent aussi) de la lignée Strauss, fils et père, en cette période de fêtes ? Et si on valsait autrement cette année, pour changer ?

Emblématique de ces fêtes de fin d'année, la valse, de l'allemand Walzer, tourner en rond, nous transporte tout de suite là où elle est née, dans la capitale autrichienne à l'orée du XIXe siècle. Des cafés et des salons jusqu'aux grandes salles de bal, la société viennoise des Habsbourg danse à trois temps. A l'opposé du menuet guindé, dansé aussi bien à la cour d'Autriche, des principautés allemandes ou même à Versailles, la valse est populaire, elle rapproche les corps et envoie valser la bienséance. Goethe l'inscrit dans la littérature dans Les souffrances de jeune Werther, le pape le condamne dès son apparition. Qu'à cela ne tienne ! La mode est lancée. Dans les salles de bal viennoises, ses artisans les plus illustres s'appellent les Strauss, père et fils, mais son rythme enivrant ne tarde pas à passer les frontières et emporter nombreux autres compositeurs dans son sillon. Musique instrumentale, opérette, musique de film, ce sont ces valses venues d'ailleurs que nous vous proposons de danser le soir du réveillon. Frédéric Chopin, Valse en si mineur op. 69 n° 2, 1829



Jacques Offenbach : le Rondo de Ciboulette, extrait de Mesdames de La Halle, 1858



À réécouter : Jacques Offenbach, la Périchole Musicopolis Écouter plus tard écouter 25 min Johannes Brahms, Valse op.39 n°15, 1865



Piotr Ilitch Tchaïkovski, Valse sentimentale, op. 51, no.6, 1882



Jean Sibelius : La Valse triste opus 44 n° 1, 1903



Claude Debussy, La plus que lente pour piano seul, 1910



À réécouter : "Emile Waldteufel, le roi de la valse française" : Le maître de la valse (4ème épisode) Les Trésors de France Musique Écouter plus tard écouter 59 min Fritz Kreisler : Trois vieux airs de danse viennois, 1910



Maurice Ravel, La Valse, poème chorégraphique pour orchestre, 1920



Dimitri Chostakovitch : 5 pièces pour deux violons et piano, la Valse (arr. Lev Atovmyan)



Serge Prokofiev : Six pièces pour piano d'après Cendrillon op. 102



Joseph Kosma : L'Introduction et la Valse, du film "Les Portes de la Nuit", 1946



Leroy Anderson : "The Waltzing Cat", 1950



Richard Galliano : La Valse à Margaux, (arr. Nicolas Allard)



Florilège de Valses Musette d'après les thèmes de Gus Viseur, Jo Privat, Jean Corti et Richard Galliano



Michel Legrand : "De Delphine à Lancien", extrait de la B.O. des "Demoiselles de Rochefort" 1967



Gabriel Yared : extrait de la B.O. "Guillaumet, les ailes du courage", 1995



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

