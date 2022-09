La Reine Elizabeth II et la musique

Judith Weir, maîtresse de musique de la Reine

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur le parcours et l'œuvre de la compositrice anglaise Judith Weir (née en 1954), la première femme à posséder le titre de maîtresse de musique de la Reine.

Les musiciens de la reine

La Reine Elizabeth II a croisé, par goût ou par obligation, des musiciens et des compositeurs tout au long de son règne. William Harris, Edward Elgar, Peter Maxwell Davies...lui ont consacré certaines de leurs plus belles pages.

First Lady : 1ère rencontre entre la Reine Elizabeth II et Duke Ellington

Le 30 octobre 1958, Duke Ellington et son orchestre sont invités à se produire au Leeds Music Festival dans le Yorkshire, sur une commande de la Reine. Au terme du concert, lors d'une réception privée, Duke est présenté à Elizabeth II, une rencontre qu'il évoque dans son autobiographie, "Music Is My Mistress".

Hommage à Elizabeth II : The Dancing Queen

Un adieu en musique à cette reine la plus populaire de notre temps, une mélomane, qui aimait jouer du piano, chanter, danser et qui a, à sa manière, marqué l'Histoire de la musique en inspirant de grands compositeurs tout au long de sa vie.

Musiques du couronnement d'Elizabeth II

Au lendemain de la mort d'Elizabeth II, nous revenons sur son couronnement en 1953, accompagné des musiques de Haendel, Walton, Elgar ou encore Britten...

Benjamin Britten au service de Sa Majesté

La reine Elizabeth II jouait du piano, chantait et dansait. Sa vie a inspiré de nombreux compositeurs anglais tels qu'Edward Elgar, Ralph Vaughan-Williams, Benjamin Britten ou encore Malcolm Arnold.