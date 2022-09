La saison de concerts est ouverte !

Sur France Musique, la saison de concerts s’annonce foisonnante et passionnante, à Paris et dans toute la France, concerts diffusés dans le cadre du Concert de 20h du lundi au vendredi avec Clément Rochefort, Arnaud Merlin et Benjamin François et de Samedi à l’Opéra le samedi de 20h à 23h avec Judith Chaine.

Paris, en direct de la Philharmonie de Paris

- Jeudi 8 septembre, 20h-22h30 dans le Concert de 20h par Benjamin François

Concert d’ouverture de saison de l’Orchestre de Paris sous la direction de Klaus Mäkelä : deux créations signées Pascal Dusapin et Jimmy Lopez Bellido, compositeur péruvien, et des oeuvres de Kaija Saariaho, Richard Strauss et Scriabine.

- Mercredi 14 septembre, 20h-22h30 dans le Concert de 20h par Arnaud Merlin

L’Ensemble Intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher interprète Concertini de Helmut Lachenmann et deux créations : Ofelia de la Suédoise Lisa Streich et Skysong de son compatriote Anders Hillborg.

Paris, en direct de l’Auditorium de Radio France : rentrée des formations de Radio France

- Jeudi 15 septembre, 20h-22h30 dans le Concert de 20h par Benjamin François

Concert d’ouverture de l’Orchestre National de France : Gloria de Poulenc, avec la soprano Vannina Santoni et le Choeur de Radio France, Pavane de Fauré, Valse de Ravel et le 2ème concerto pour piano de Prokofiev interprété par le pianiste coréen Seong-Jin Cho. Direction : Cristian Macelaru.

- Vendredi 16 septembre, 20h-22h30 dans le Concert de 20h par Benjamin François

L’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck accueille Daniil Trifonov (artiste en résidence) pour la création française du concerto pour piano de l’Américain Mason Bates. Egalement au programme Ainsi parlait Zarathoustra de Richard Strauss, Légende de Marcelle Soulage et la musique composée par Fauré pour le drame Caligula, d’Alexandre Dumas avec la Maîtrise de Radio France.

Toulouse, Piano aux Jacobins :

- Vendredi 9 septembre, 20h-22h30 dans le Concert de 20h par Benjamin François

43ème édition avec la pianiste Yumeka Nakagawa, lauréate du concours Clara Haskil en 2021.

Opéra National de Bordeaux :

- Samedi 10 septembre, 20h-23h dans Samedi à l’Opéra par Judith Chaine

Concert d’ouverture avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine dirigé par Ariane Matiakh. Verdi, Puccini, Bizet, Duruflé, Smetana, Dusapin, Dankevych, Ravel.