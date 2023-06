La soprano Rachel Yakar est décédée

C’est une grande dame de l’opéra et de l’art lyrique français qui nous a quittés. Célèbre interprète des rôles de Mozart ainsi que de nombreuses œuvres du répertoire baroque, la soprano était applaudie pour ses interprétations à la fois nuancées et dramatiques. Rachel Yakar est décédée ce samedi 24 juin à l’âge de 87 ans.

Sur les réseaux sociaux, le chef d'orchestre Marc Minkowski remercie la soprano pour ses nombreuses interprétations : "Merci pour cette sublime Poppée avec Harnoncourt et Ponnelle, pour Illia, pour Aricie, pour Jenufa, pour ton style parfait, ta diction exemplaire, ton lyrisme généreux à la fois angélique et sensuel. J’ai grandi avec toi, et continuerai."

Lionel Esparza rendra hommage à Rachel Yakar sur France Musique ce lundi 26 juin dans Relax !.

Née le 3 mars 1936 à Lyon, Rachel Yakar s’installe ensuite à Paris afin de poursuivre son éducation musicale. Inscrite au Conservatoire national supérieur de musique à Paris, elle se perfectionne pendant quatre ans aux côtés de la soprano Germaine Lubin.

Elle fait ensuite ses débuts à Strasbourg en 1963, avant de rejoindre le Deutsche Oper am Rhein à Düsseldorf, où elle reste pendant près de 20 ans. Elle se produit également à cette époque sur les scènes les plus prestigieuses d’Europe, comme le Covent Garden de Londres, et les festivals de Bayreuth, Glyndebourne, et Salzbourg.

Elle triomphe alors dans un nombre de rôles particulièrement variés. Spécialisée dans le répertoire baroque, elle incarne divers rôles dans les œuvres opératiques de Monteverdi, Rameau, Lully, Campra et Leclair, mais également les opéras de Mozart, Wagner, Strauss, Debussy, Honegger et Poulenc. Elle participe même au cours des années 1980 au célèbre cycle Mozart de Nikolaus Harnoncourt et Jean-Pierre Ponnelle.

Rachel Yakar fut également grande pédagogue. En 1990, elle participe à la création du studio lyrique du Centre de musique baroque de Versailles, aux côtés du contreténor et chef d'orchestre belge René Jacobs. Profondément investie dans l’enseignement et la transmission de son art, et de former de jeunes musiciens professionnels à l’art lyrique baroque, elle anima à plusieurs reprises des « masterclass ». Parmi ses élèves se trouve notamment la célèbre soprano colorature française Patricia Petibon.