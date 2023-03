La soprano roumaine Virginia Zeani, légende discrète, s'est éteinte à 97 ans

Discrète, elle a pourtant interprété les plus grands rôles, dans les salles les plus prestigieuses. Virginia Zeani, l'une des sopranos dramatiques les plus remarquables du XXe siècle, est morte ce lundi à l'âge de 97 ans. Née en 1925 en Roumanie, elle avait commencé à chanter à 13 ans et débuté à Bologne en incarnant Violetta dans La Traviata, son rôle fétiche, qu'elle chantera plus de 600 fois au cours de sa carrière. Magnifique Blanche lors de la création du Dialogue des carmélites de Poulenc, en 1957, Virginia Zeani chanta beaucoup en France : à Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Strasbourg... Elle avait aussi interprété en 1956 Cléopâtre dans Jules César en Égypte de Haendel aux côtés de la basse Nicola Rossi-Lemeni, qu'elle épousa peu après. Virginia Zeani s'était retirée de la scène en 1983 pour se consacrer à l'enseignement.

"Le monde perd l'une de ses artistes les plus illustres, une âme magnifique, une femme divine et l'une des mes amies les plus proches", écrit sur Twitter sa compatriote Angela Gheorghiu, qui loue une "légende", un "modèle d'humanité, d'honnêteté et de dignité, avec un humour et une candeur inégalée, un exemple pour les générations futures." Le label Decca Classics avait compilé, en 2015, les plus belles interprétations de la soprano.

