La trompettiste américaine Jaimie Branch est morte

Elle était l’une des étoiles montantes du jazz américain, applaudie de tous. La trompettiste, compositrice et productrice américaine Jaimie Branch nous a quittés ce lundi 22 août à New York, a annoncé son label International Anthem : « elle a touché un nombre incalculable de personnes avec sa musique et son esprit, qui sont tous deux intrépides, véridiques et beaux, et qui vivront dans les cœurs et les oreilles pour toujours ».

Musicienne engagée à l’énergie féroce et débridée avec un style d’improvisation marquant, elle fut applaudie autant au cœur du jazz américain qu’à l’international pour avoir étendu les frontières techniques de la trompette et du langage musical du free jazz et de la musique improvisée.

Née le 17 juin 1983 dans le quartier de Huntington à New-York, Jaimie Branch est d’abord initiée au piano dès l’âge de trois ans. Mais lorsqu’il s’agit de choisir un instrument pour rejoindre l’ensemble de son école primaire, elle hésite entre le saxophone et la trompette. C’est alors qu’elle renverse le verre de vin rouge de son père sur la fiche d’inscription pour le saxophone, et se voit contrainte de choisir la trompette.

Elle se perfectionne à la trompette au New England Conservatory de Boston aux côtés de Charles Schlueter, alors premier trompettiste du Boston Symphony Orchestra. Elle découvre également l’art de l’improvisation ainsi que les techniques de l’expérimentation sonore, dont la respiration circulaire et la résonance spectrale.

A sa maitrise technique s’ajoute l’influence de la scène musicale de Chicago, où elle s’installe après ses études, creuset bouillonnant de free jazz, punk, blues, hip-hop, house et les influences de l’Afrique de l’Ouest.

C’est ici que Jaimie Branch se fait remarquer en tant que musicienne, organisatrice de concerts et ingénieuse du son. Tournée vers le jazz mais aussi le punk et le ska pour l’énergie de ces genres, elle insuffle à sa musique une énergie et une rage personnelle inextinguible.

Installée à Baltimore en 2012 afin de poursuivre ses études à l’université de Towson, elle décide de quitter la ville après deux ans afin de s’éloigner de l'héroïne, substance courante à Baltimore à laquelle elle est devenue dépendante. Elle quitte ses études pour suivre un cours de réhabilitation à New York avant de s’y installer et d'intégrer la scène musicale de la ville. Elle publie son premier album solo FLY or DIE en 2017 aux côtés de Tomeka Reid, Jason Ajemian, Chad Taylor, Matt Schneider, Ben LaMar Gay, et Josh Berman.

Artiste hautement politisée, elle fait de sa musique une voix forte contre les injustices politiques quotidiennes mais aussi l’histoire politique sombre des Etats-Unis. La chanson Prayer For Amerikkka Pt. 1 & 2 de son deuxième album Fly Or Die II: Birddogs Of Paradise (2019) excorie notamment le racisme prévalent aux Etats-Unis et surtout les violences tout au long de la frontière américaine :

« Une chose que je veux que les gens comprennent, c'est que ce n'était pas une chanson contre Trump. Je veux dire, Biden est désormais au pouvoir. Les démocrates sont maintenant au pouvoir. Et pourtant nous avons encore ces prisons le long de la frontière. Elles sont toujours là », explique Branch lors d’une interview en novembre 2021

En 2021 elle remporte le Deutscher Jazzpreis des instrumentistes internationaux « pour des réalisations exceptionnelles sur la scène jazz nationale et internationale ». Alors que la musique fut de nouveau autorisée à sonner sur les scènes américaines après la pandémie, elle reprit en 2021 sa tournée américaine.

Décédée à seulement 39 ans, le monde du jazz perd l'un de ses jeunes talents. Mais l’art d’improvisation de Jaimie Branch et la pureté de son énergie ont néanmoins déjà marqué l’horizon du jazz américain. « Toute la musique qui a existé et qui existera est ici maintenant. Elle existe dans un nuage juste au-dessus de nos têtes et quand nous jouons, nous la sortons de l'éther pour ne serait-ce qu’un instant avant de la renvoyer », écrit Jaimie Branch sur son site.