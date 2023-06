La valiha : “un instrument qui touche l’âme”, par Justin Vali

S'il y a bien instrument que l’on retrouve sur les marchés de Madagascar, c’est lui : la valiha. Justin Vali en joue depuis l’âge de cinq ans et a une histoire intime avec la valiha. Pour lui, c’est un instrument accessible qu’il recommande à tous pour l’équilibre intérieur qu’il apporte.

De quoi est composée la valiha ?

Publicité

La valiha est fabriquée en bambou. Tout autour, on a 18 cordes et parfois même plus selon la taille du bambou. Les cordes peuvent elles-mêmes être issues des fibres de bambou. C’est le cas de la plus ancienne valiha. Sinon, les cordes sont fabriquées à partir des câbles de freins arrière de vélo. La valiha peut avoir une forme ronde, comme un tube, autour duquel les cordes sont tendues, mais elle peut aussi avoir une forme rectangulaire quand elle est en bois, avec les cordes de chaque côté.

La valiha peut avoir plusieurs formes : en tube ou, comme ici, rectangulaire, avec les cordes disposées de chaque côté. © Radio France

Comment joue-t-on de la valiha ?

Elle vient de la même famille que la kora ou la harpe. Pour produire un son avec la valiha, il suffit de pincer les cordes avec la chair de ses doigts. Pour les notes, les cordes sont réparties en alternance tout autour de la valiha. La première corde à droite, c’est le do. La première corde à gauche, le ré. Puis la deuxième corde à droite, le mi, et ainsi de suite. On peut aussi très bien chanter pendant qu’on joue de la valiha, et jouer des répertoires différents. J’ai déjà joué avec Kate Bush sur ses disques. Dans ces cas-là, j’accorde différemment la valiha.

En quoi est-ce l’instrument emblématique de Madagascar ?

Avec la valiha, on joue le plus souvent des riffs, car ce sont des mélodies répétitives qui évoquent l'âme. Parce que chez nous, à Madagascar, les morts ne sont pas morts. Ils sont toujours là. Il faut savoir qu’à l’origine, la valiha était un instrument intermédiaire entre les morts et les vivants. C'était donc avec ça qu'on appelait les esprits. C'était un instrument sacré. Désormais, c’est l’emblème de Madagascar et sur tous les marchés artisanaux, vous pouvez trouver des valihas.

La plus ancienne valiha est fabriquée en bambou, avec des cordes elles-mêmes en fibres de bambou. © Radio France

Quels sont vos liens avec la valiha ?

Je suis très lié à cet instrument parce que dans ma famille, tout le monde joue et fabrique des valihas, et ce depuis mon arrière-grand-père. J’ai commencé à en jouer à l’âge de cinq ans. Mais dans ma famille, je suis le seul à avoir quitté Madagascar pour voyager et montrer au monde comment fonctionne notre instrument traditionnel. Si vous passez à Madagascar, pensez que les valihas que vous voyez proviennent très certainement de mon village !

Que ressentez-vous quand vous en jouez ?

Je pense que c’est l’instrument qui m’a guidé sur toutes les routes que j’ai empruntées avec lui. Je me sens transporté quand je joue et je ferme même les yeux. C’est un sentiment bizarre, j’ai l’impression que je ne suis plus sur terre et que c’est l’instrument qui me guide. Je n’ai pas besoin d’ouvrir les yeux et de regarder quelle corde je dois jouer. C’est la force intérieure qui guide mes mains. Parfois dans mes concerts, quand il y a des Malgaches dans le public, dès qu’ils entendent le son de la valiha, ça touche l’âme et ça évoque tout de suite la nostalgie de Madagascar.