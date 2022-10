La vielle à roue : "une musique sans fin", par Romain Baudoin

Depuis son enfance, Romain Baudoin est immergé dans l'univers de la vielle à roue - et pour cause : son père est professeur de vielle dans le domaine des musiques traditionnelles. Il apprend la guitare électrique durant son adolescence, et ne commence à s’intéresser à la vielle à roue qu’à sa majorité. Le déclic se fait lors d'un concert de Page & Plant (duo formé par deux anciens membres de Led Zeppelin) à Toulouse, en 1997. Depuis des années, il croise musiques traditionnelles et contemporaines, son électronique et acoustique, en expérimentant et en dialoguant avec le timbre si particulier de sa vielle à roue, fabriquée en 1930 dans un village de l'Allier.

France Musique : Pouvez-vous nous raconter la trajectoire historique de cet instrument ?

Romain Baudoin : La vielle à roue apparaît dans l’iconographie médiévale autour du Xe siècle en tant qu'organistrum. Cet instrument, qu'on aperçoit gravé sur de nombreux tympans d'églises construites sur les chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, était alors un instrument d'église destiné au chant joué par deux personnes. L'une tournait la roue, l'autre tirait - ou poussait, on ne sait pas trop - des tirettes. Ancêtre principal de la vielle à roue, cet organistrum va changer de forme et se décliner en versions plus réduites au fil des siècles.

La vielle à roue que l’on connaît trouve sa forme définitive autour du XVe siècle. Utilisée par les troubadours et les conteurs pour divertir et raconter des histoires, elle devient obsolète avec l’arrivée de l’imprimerie et la disparition des troubadours. Elle tombe alors dans le milieu populaire. De cette époque date l'imagerie du "mendiant aveugle" dans les peintures de Jérôme Bosch ou de Brueghel.

Le joueur aveugle de vielle à roue ; ca. 1600-1610 © Getty - Pieter Brueghel le Jeune

Dans la première partie du XVIIIe siècle, la noblesse de la Cour de Versailles s’y intéresse, et le roi actuel, Louis XV, apprend même à en jouer - très mal, paraît-il. L'instrument connaît un renouveau. Puis en 1789, la Révolution française et l’abolition des privilèges renvoient une nouvelle fois la vielle à roue vers les classes populaires. Un grand nombre d'instruments sont alors détruits, oubliés ou revendus à bas prix dans les années qui suivent.

Après ces trajectoires contraires, ces allers-retours, et une tombée en désuétude, la vielle à roue connaît un regain d’intérêt autour des années 80, avec le renouveau des musiques folk-traditionnelles ainsi que l’amplification de l’instrument qui devient alors électro-acoustique.

Tête de la vielle à roue de Romain Baudoin, datant de 1930 ; Luthier : Pimpart Cousin de Jenzat, un village de l’Allier © Radio France

Quels sont les clichés associés à la vielle à la roue ?

Elle est souvent considérée comme un instrument médiéval ou alors celtique, un instrument de mendiant, un peu rude. Mais on oublie quand même tout son passé savant - Vivaldi lui-même a composé pour la vielle à roue ! À présent, la qualité des luthiers actuels a complètement mis de côté tous ces clichés.

Comment fonctionne l’instrument ?

Le principe est très simple. Je pose une corde, je tourne la roue : le son est généré. Pour jouer une note spécifique, on utilise des cordes spéciales que l'on appelle les chanterelles, puisqu'elles vont chanter la mélodie. Il suffit d'actionner des petites touches de bois, les sautereaux, qui viennent couper la longueur vibrante de la corde pour produire des sons du grave vers l'aigü, sur deux octaves.

Les sautereaux d'une vielle à roue, pointés du doigt par Romain Baudoin © Radio France

Ce qui est remarquable dans la vielle à roue, c'est que chaque corde a un nom. Il y a des cordes d'accompagnement qu'on appelle des bourdons. Il y a la mouche, par exemple, ou bien la trompette : cette dernière a de particulier d'avoir une petite pièce de bois à son extrémité. En français, on l'appelle le chien. En gascon, elle se nomme la cigale. C'est un chevalet. La plupart des instruments à cordes en ont un, mais celui-ci a la particularité d'être mobile : il n'est pas fixé. Lorsque la corde subit une vibration constante, le chevalet reste collé sur la table d'harmonie. En revanche, si je fais une accélération avec la main droite, le chevalet se lève et il rebondit sur la table pour créer des "stridulations". En variant les accélérations, je peux générer des cellules rythmiques. D'une certaine manière, ce parasite sonore devient un ami.

Quelle est la spécificité de cet instrument ?

La spécificité de l'instrument est due à trois éléments : cette pièce de bois (Ndlr : Le chien, ou la cigale), le mouvement circulaire de la main droite et le mouvement linéaire de la main gauche. Donc l'association d'un mouvement rythmique et d'un mouvement mélodique. Ce mouvement rotatif continu fait assez facilement perdre la notion de temps. Le bourdon, qui anime l'espace-temps, nous plonge dans une espèce de musique sans fin.

La pratique de cet instrument met dans une bulle : on est assez facilement absorbé, ce qui peut mener à une "position méditative" ou de "transe", hors de notre quotidien.

La vielle à roue est-elle un instrument facile d'apprentissage ?

Mon père m'a toujours dit : « Avec la vielle à roue, on passe la moitié de son temps à s'accorder et l'autre moitié de son temps à jouer faux. » C'est assez facile de s'amuser sur une vielle à roue. Contrairement à un instrument comme la flûte traversière, dont la pratique nécessite de maîtriser l'embouchure la vielle permet de générer un son par la seule action de la manivelle.

Pour acquérir un tour de roue régulier ou commencer à mettre des coups de poignet en revanche, il faut apprendre à anticiper la mécanique d'un mouvement linéaire avec un mouvement circulaire. C'est un peu plus délicat. La maîtrise parfaite au niveau professionnel est le travail d'une vie...

Quel est le répertoire de la vielle à roue ?

Ce qui est intéressant dans cet instrument, c'est qu'il n'y a pas de répertoire principal. C'est plutôt l'instrumentiste qui, avec sa propre pratique, colore l'instrument lui-même. En fait, la vielle à roue n'est rien d'autre qu'un mécanisme pour générer du son.

Cet instrument a toujours vécu des moments dans la culture savante et d'autres, cantonné à la culture populaire. La Dans l'Europe toute entière, mais en France notamment avec une très grande pratique dans la région Centre : le Berry, la Creuse, le Limousin, l'Auvergne... Et chez moi - je suis originaire des Landes - où il y avait aussi une pratique de vielle à roue.

Depuis les années 80-90, il y a eu un gros travail sur ce qu'on appelle les instruments électro-acoustiques et électriques. Aujourd'hui, on retrouve la vielle à roue dans la pop music. Jean-Jacques Goldman a fait Tournent les violons avec la vielle à roue. Portishead ou Metallica ont enregistré des albums avec cet instrument.

Maintenant, beaucoup de compositeurs de musique contemporaine s'y intéressent, parce que ces musiques-là, de drone (Ndlr : genre musical minimaliste utilisant des sons ou notes maintenus) ou ton soutenu, reviennent énormément grâce aux musiques spectrales, minimales ou répétitives - qui sont en fait les musiques contemporaines actuelles. Les instruments traditionnels reviennent en général progressivement dans le champ de ces pratiques-là. Ils sont de nouveau très utilisés pour leurs capacités.