La viole d'amour, comment ça marche ? Par Jasser Haj Youssef

Violoniste de formation, le musicien tunisien Jasser Haj Youssef a finalement fait de la tête de femme aux yeux bandés, ornant l'extrémité de la manche des violes d'amour, sa figure de proue. Instrument baroque habituellement doté de deux rangées de six cordes, vibrant d'une intensité particulière, la viole d'amour émet un son envoûtant rappelant le timbre de la voix humaine. Au fil des années, Jasser Haj Youssef a su sortir la viole d'amour de ses sentiers battus et la populariser, profitant d'un répertoire peu fourni et d'un potentiel encore relativement inexploité pour arranger et composer des pièces originales dans des registres variés.

France Musique : Qu'est-ce que c'est, une viole d'amour ?

Publicité

Jasser Haj Youssef : L'instrument ressemble beaucoup à ceux d'un quatuor à cordes : cordier, jeu de cordes, chevalet, touche, chevilles… tout y est. Mais si l'on regarde attentivement, on remarque qu'un deuxième jeu de cordes traverse le chevalet en son centre, passe sous la touche et possède ses propres chevilles. Ce sont des cordes sympathiques, la grande particularité de la viole d'amour. Elles vibrent en harmonie lorsqu'on frotte les cordes principales avec l'archet et confèrent à l'instrument une résonance exceptionnelle. On trouve des violes d'amour à 12 et à 14 cordes.

Les deux jeux de cordes et la tête sculptée d'une viole d'amour © Radio France - Mattéo Iachkine

L'instrument possède bon nombre d'autres curiosités : il est souvent surmonté d'une tête de femme aux yeux fermés ou bandés (voir image de droite ci-dessus, ndlr), allégorie de l'amour aveugle. Son accord est changeant : la-ré-la-ré-fa-la-ré dans le cas d'une viole à 14 cordes, on trouve aussi l'accord fa-do-sol-ré-la-mi sur une viole à 12 cordes, qui englobe les tessitures du violon, de l'alto et une partie de celle de violoncelle. Contrairement au violon, les ouïes de la viole d'amour sont en forme de flamme et son cordier est incliné sur la gauche. Enfin, le nom français "viole d'amour" est la traduction de "viola d'amore" en italien. Mais selon certaines sources, ce dernier pourrait être une déformation de "viole du mort" ou de "viole des Maures", un ancien peuple d'Afrique du Nord...

Quelle est l'histoire de cet instrument ?

Les origines de la viole d'amour sont incertaines. Les premières sources faisant référence à l'instrument datent du XVIIe siècle et l'instrument semble avoir été populaire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, il a disparu, supplanté par des instruments plus puissants. La viole d'amour est réapparue à l'orée du XXe siècle, portée par le mouvement de redécouverte de la musique baroque et de ses instruments. De nos jours, elle reste toute de même rare et peu de gens connaissent son existence.

Quels styles musicaux peut-on jouer à la viole d'amour ?

Il existe très peu de pièces pour viole d'amour ; on sait que Jean-Sébastien Bach, Antonio Vivaldi ou Joseph Haydn ont composé pour cet instrument. Et finalement, cela nous permet d'adapter à la viole d'amour tout ce que nous avons envie de jouer : des pièces anciennes, des transcriptions de pièces pour flûte, des œuvres plus contemporaines, des musiques de différentes cultures, etc.

Qui dit différents styles dit différentes positions de jeu, auxquelles se prête très bien la viole d'amour. En Inde, par exemple, les instruments de la famille du violon se tiennent traditionnellement inclinés vers le bas, entre le cou et le pied. L'avantage est que la main qui joue, au lieu de tenir l'instrument, est beaucoup plus libre. Ainsi, plus proche de nous, l'instrument vibre dans tout le corps et cela influence grandement notre jeu, nos idées et notre inspiration.

Le violoniste indien Lakshminarayana Subramaniam en 1985 © Getty - Beatriz Schiller

Pourquoi devrait-on se lancer dans l'apprentissage de la viole d'amour ?

Si l'on recherche l'intimité, Mozart trouve que c'est un instrument parfait pour jouer le soir. Si l'on veut se découvrir soi-même ou si l'on cherche un instrument qui résonne bien, la viole d'amour peut répondre à ces besoins.

Personnellement, je suis violoniste de formation et j'ai fait le choix de rester autodidacte avec la viole d'amour, pour trouver mon propre son et découvrir moi-même ce qu'elle avait à me proposer. C'est un instrument qui vibre énormément, acoustiquement parlant. Cela engendre beaucoup d'émotions, dont certaines que je n'ai jamais eues avec un violon.