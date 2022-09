Lars Vogt, étoile filante du piano, est mort

Il disait détester la virtuosité. Sa trinité pianistique était constituée de Brahms, Mozart, et naturellement, Bach. Depuis mars 2021, il luttait contre un cancer du foie, qui a fini par l'emporter. Lars Vogt, pianiste et chef d'orchestre, est mort ce lundi à l'âge de 51 ans. France Musique lui rendra hommage dès mardi 6 septembre, notamment dans Relax et Stars du Classique.

Formé à la Hochschule für Musik de Hanovre, Lars Vogt a attiré l'attention du public lorsqu'il a remporté le 2e prix au Concours international de piano de Leeds en 1990, ce qui lui ouvre les portes d'une carrière internationale de concertiste. Il a joué sur les scènes les plus prestigieuses avec des formations de premier ordre : l'Orchestre de Paris, le Philharmonique de Berlin, la Staatskapelle de Dresde, le Philharmonique de Vienne, le London Philharmonic Orchestra, le London Symphony Orchestra, le Philharmonique de New York, le Chicago Symphony Orchestra, ou encore le NHK Symphony Orchestra de Tokio. Avec certaines d'entre elles, il a tissé des liens particuliers. Il fut ainsi le premier pianiste en résidence pendant la saison 2003/04 auprès du Philharmonique de Berlin.

"La technique seule ne résout rien"

Au cours de sa longue carrière de concertiste, il a été dirigé par plus de 200 chefs d'orchestre, parmi lesquels Claudio Abbado, Daniel Harding, Mariss Jansons, Paavo Järvi, Andris Nelsons ou encore Sir Simon Rattle. Il les a souvent cité comme modèles lorsqu'il s'est lancé dans la direction d'orchestre : "J'adore observer les autres chefs. D'abord il y a la technique, mais n'empêche que cela reste un mystère", affirmait-il dans une interview : "Ce qui reste mystérieux, c'est que la technique seule ne résout rien. Il s'agit de décider à quel moment l'orchestre a besoin d'aide, d'inspiration. C'est comme un train en marche, lorsqu'il est lancé il faut savoir se retirer, ce que savent faire les grands chefs. Là, ils se focalisent sur la ligne mélodique, la respiration."

Du piano ou du pupitre, il a dirigé de nombreux orchestres dont la Camerata Salzburg, la Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen, le Philharmonique de Varsovie ou les orchestres symphoniques de Sydney, Singapour et Nouvelle-Zélande. Il s'est également illustré pendant la tournée très remarquée, en Allemagne et en France, à la tête du Mahler Chamber Orchestra.

En 2015 il a pris les rênes du Royal Northern Sinfonia (RNS), son premier poste officiel de directeur musical d'une formation. Ensemble, ils ont enchanté le public à Amsterdam, Vienne, Budapest ou Istanbul, et se sont produits dans de nombreux festivals en France et en Allemagne. Resté partenaire artistique principal de cet orchestre, Lars Vogt était aussi directeur musical de l'Orchestre de chambre de Paris, et a collaboré avec la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslauter, à la fois comme chef et comme pianiste, et en tant qu'artiste en résidence.

À la tête de l'Orchestre de chambre de Paris

Depuis 2020, il était directeur musical de l'Orchestre de chambre de Paris. "Lorsque je joue du piano, j'ai l'impression de diriger un orchestre, en quelque sorte. Je joue avec mes doigts, mais dans ma tête il y a un chef d'orchestre", confiait-il. "J'aspire à obtenir le son d'un violon, d'une flûte, d'un hautbois, d'un basson, des couleurs qui ne sont pas uniquement les couleurs d'un piano."

Musicien chambriste recherché, il s'est souvent produit avec ses complices de longue date, Christian et Tanja Tetzlaff, Thomas Quasthoff, Ian Bostridge, Julian Pregardian, et a collaboré avec les comédiens Klaus-Maria Brandauer et Konrad Beikircher sur les projets littéraires et scéniques. Lars Vogt était le fondateur du festival de musique de chambre Spannungen, situé dans un lieu industriel insolite de la région de Cologne. Très concerné par la médiation auprès des jeunes, il avait lancé un programme baptisé Rhapsody in School, qui met en relation les grands musiciens du classique et les scolaires. Il a enseigné le piano au Conservatoire de Hanovre.

Son riche répertoire, abondamment gravé sur disque, inclut des œuvres de Bach, Mozart et Beethoven, les grands romantiques tels Schumann, Brahms, Grieg, Tchaïkovski ou Rachmaninov, mais aussi des œuvres plus récentes, du XXe siècle jusqu'aujourd'hui. Il a collaboré avec les compositeurs contemporains de premier ordre et crée les œuvres de Thomas Larcher, Erkki-Sven Tüür, Kryštof Mařatka et Volker David Kirchner.

Il prônait une interprétation sincère, et un rapport ouvert à son public. C'est pour cette raison qu'à l'annonce de sa maladie, il a tenu à en parler ouvertement , ainsi que des conséquences qu'elle a eues sur sa perception du monde. Battant jusqu'au bout, il a continué à diriger et à se produire en concert, soulignant l'importance de la musique dans sa lutte contre le cancer : "La musique peut consoler. Je joue beaucoup de Bach pour moi-même. Faire de la musique entre amis, travailler ensemble sur la musique que l'on aime, on oublie tout", disait-il au micro de Jean-Baptiste Urbain en septembre 2021.