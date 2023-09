Le baryton Alejandro Meerapfel, victime d'un malaise, meurt en pleine représentation

Le Festival d'Ambronay est sous le choc. Hier soir, en plein concert, le baryton Alejandro Meerapfel a été victime d'un infarctus alors qu'il interprétait un rôle de soliste aux cotés des musiciens de la Cappella Mediterrannea sous la direction du chef argentin Leonardo Garcia Alarcón. Le spectacle a été interrompu et le public évacué, mais malgré l'intervention des secours, le chanteur est décédé.

« Alejandro était un ange sur terre. Avant le concert, son sourire et sa bonne humeur ont rempli les âmes de toute l’équipe artistique et du Festival. Il va nous manquer mais il sera avec nous pour toujours, » a déclaré, bouleversé, Leonardo García Alarcón. Le chef argentin et fondateur de l'ensemble la Cappella Mediterranea était un ami proche et un complice sur scène de longue date avec le baryton, qui s'est déjà illustré dans de nombreuses productions avec l'ensemble, y compris dans l’Abbatiale d’Ambronay. "Sa disparition brutale nous laisse sous le choc. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches, aux artistes de la Cappella Mediterranea et au Chœur de Chambre de Namur, et tous ceux qui, comme nous, se sentent bouleversés par la disparition d’un homme d’une gentillesse inestimable et d’un artiste dont la modestie et le talent exceptionnels resteront dans nos cœurs", a déclaré la direction du Festival dans un communiqué.

Né en Argentine, Alejandro Meerapfel a commencé ses études musicales à l'âge de cinq ans. Diplômé de l'Institut Supérieur d'Art du Théâtre Colón, il remporte de nombreux prix : le Concours Internationaux d'Athènes (1996), d’Ancona (1998), le prix Pau Casals (1997) ainsi que le prix du Festival Musical de Buenos Aires (1999) avant de se lancer dans une carrière lyrique internationale. Son vaste répertoire recouvre une palette large de rôles, du baroque à la musique contemporaine, l'opéra, le Lied et l’oratorio. Il s'est ainsi illustré aussi bien dans des œuvres de Monteverdi, Haendel, Purcell, que dans les opéras de Mozart, Verdi, Puccini, Massenet, Poulenc ou Strauss. Il s'est produit sur de nombreuses scènes de renommée internationale : le Théâtre Colón de Buenos Aires, le Konzerthaus de Vienne, le Victoria Hall et le Grand Théâtre de Genève, l'Auditori de Barcelone, le Hebbel Theater de Berlin, ou encore le Théâtre des Champs Elysées à Paris.

Avec la Cappella Mediterrannea, le baryton a réalisé plusieurs productions très remarquées : El Prometeo, La finta pazza , L’Orfeo ou encore les Vêpres de Monteverdi. Hier soir il interprétait le rôle de Dieu le père dans l’oratorio l Dono della Vita eterna d’Antonio Draghi.