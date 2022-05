Le Bolchoï déprogramme deux metteurs en scène opposés à la guerre en Ukraine

Dans les institutions culturelles russes, il ne fait pas bon prendre position contre l'offensive en Ukraine. Le Bolchoï a annoncé le retrait des spectacles de deux metteurs en scène qui ont fui la Russie et annoncé publiquement leur opposition à la guerre. Dans un message publié sur Telegram lundi soir, le théâtre signale que le ballet Noureev et l'opéra Don Pasquale, respectivement mis en scène par Kirill Serebrennikov et Timoféï Kouliabine, seront remplacés par d'autres spectacles, pour les six représentations prévues en mai. Le Bolchoï n'a pour le moment pas souhaité s'exprimer sur les raisons de ces évictions.

Metteur en scène, cinéaste respecté, Kirill Serebrennikov a critiqué durement l'offensive russe en Ukraine et a quitté son pays en mars pour une question de "conscience". Aujourd'hui installé à Berlin, en compétition à Cannes avec un film sur Tchaïkovski, il a indiqué a indiqué à l'Agence France Presse ne pas être surpris par la décision du Bolchoï. "De nos jours, Noureev est inapproprié et impossible sur la scène du Bolchoï. Ce ballet traite de l'aspiration de l'homme à la liberté, la liberté de créer et la liberté de vivre", a-t-il déclaré, voyant dans l'annulation des représentations un retour à l'ère soviétique.

Le ballet est remplacé par Spartacus, une pièce très martiale. Début avril, le Bolchoï avait présenté ce ballet historique en soutien à l'opération militaire russe en Ukraine, et reversé les revenus du spectacle aux familles des soldats russes tués dans l'offensive lancée fin février.

Timoféï Kouliabine, jeune metteur en scène novateur, a lui aussi quitté la Russie pour l'Europe et publié plusieurs messages critiques du conflit sur les réseaux sociaux. Dans la foulée du début de l'offensive, le 24 février, plusieurs grands danseurs du Bolchoï ont quitté l'institution, dont la danseuse étoile Olga Smirnova . Tugan Sokhiev, directeur musical du Bolchoï, a également démissionné de son poste ainsi que de ses responsabilité au théâtre du Capitole de Toulouse, se disant sous pression pour prendre position face aux événements.

