Le catalogue de l'exposition " Musicanimale "- Sélection du Prix du Livre France Musique - Claude Samuel 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre

Lorsqu’on réalise qu’en cinquante ans, 50 % des sons du vivant auraient disparu, ne devient-il pas crucial d’écouter, d’enregistrer ces chants, et surtout de réintroduire l’homme dans la symphonie du vivant ? À mi-chemin entre la musique, l’art et la science, l’ouvrage Musicanimale sonde l’acoustique d’une quarantaine d’espèces, et montre surtout, à travers un riche corpus d’œuvres musicales et artistiques, combien les chants du vivant fascinent et inspirent, combien ils suscitent de poésies visuelles et sonores.

Vocalises d’oiseaux, concerts miauliques, stridulations d’insectes, chants mélodiques de baleines, hurlements chorals de loups… Ces manifestations, par-delà leur fonction de communication, constituent-elles une « musique animale » ? Si oui, en quel sens du mot « musique » ? Et surtout, comment comprendre, au fil des siècles, la place toujours plus prégnante des chants du vivant dans l’imaginaire artistique des hommes ? Entre imagier vagabond et cabinet de curiosités, ce livre en forme d’abécédaire montre l’influence extraordinaire des voix animales dans l’histoire de l’art et de la musique, et pointe la disparition d’un patrimoine sonore en danger

Publicité

Les auteurs

Docteur en histoire de l’art, diplômée de musicologie et de philosophie, Marie-Pauline Martin est Maîtresse de conférences en histoire de l’art moderne à l’université d’Aix-Marseille. Depuis 2017, elle est détachée à la Philharmonie de Paris, où elle dirige le Musée de la musique.

Ses recherches portent notamment sur la place de la musique dans le système des arts, aux périodes modernes et contemporaines. Elle a été commissaire de plusieurs expositions, parmi lesquelles Ludwig van : le mythe Beethoven (Musée de la musique, 2016-2017), et Musicanimale : le grand bestiaire sonore (Musée de la musique, 2022-2023).

Jean-Hubert Martin est une figure majeure de l’art contemporain. Historien d’art de formation, il a été directeur, entre autres, du Musée national d’art moderne de la Ville de Paris (1987 à 1990) et du Museum Kunst Palast à Düsseldorf (1999 à 2006), directeur artistique du château d’Oiron (Deux-Sèvres) de 1991 à 1993, et commissaire de nombreuses expositions, dont Les magiciens de la terre en 1989, Une image peut en cacher une autre au Grand Palais en 2009, de la troisième biennale d’art contemporain de Moscou ou encore de la biennale de Lyon en 2000, Partage d’exotismes. En 2011, Christian Boltanski le choisit pour être le commissaire de son pavillon à la Biennale de Venise.

3 questions aux auteurs :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

L’idée de cet ouvrage trouve un premier ancrage dans les recherches que j’ai menées, depuis ma thèse de doctorat (2006), sur les liens entre sociabilité musicale et cultures matérielles au cours du siècle des Lumières. Plus récemment, après avoir rejoint le Musée de la musique, j’ai entamé un travail approfondi sur la conception de l’oiseau comme ornement sonore dans les intérieurs bourgeois du XVIIIe siècle, et sur l’apparition d’instruments de musique singuliers : la serinette et le flageolet d’oiseau, questionnant tous deux le rapport de l’homme à l’animal au siècle des Lumières.

Par ailleurs, toujours au Musée de la musique, j’ai développé depuis cinq ans un programme collectif de recherche et de programmation dédié à la biodiversité sonore comme sujet d’étude historique. Plusieurs événements (comme « La Nuit du rossignol ») et cycles de concerts, de conférences ou d’expositions ont ainsi été les terrains d’expérimentation de ce livre. Ces projets m’ont permis non seulement de tester une méthodologie singulière pour cet ouvrage (située entre l’histoire des sciences, l’histoire de la musique et l’histoire de l’art) ; mais ils ont activé aussi la découverte d’un corpus foisonnant d’œuvres artistiques et musicales témoignant de la place du chant animal dans l’imaginaire artistique des hommes sur le temps long.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

D’une part, il m’a paru intéressant de rappeler qu’il est possible en tant qu’historienne, par-delà le seul discours politique ou militant, de nourrir le débat sur des problématiques sociétales actuelles (ici la biodiversité) par le biais de l’érudition et des sciences historiques. D’autre part, cet ouvrage, en détaillant les interactions musicales entre humains et non-humains à travers l’histoire, réintroduit l’homme dans la symphonie du vivant, et contourne ainsi les conceptions occidentales séparant les deux règnes. Enfin, en donnant la parole à des auteurs et spécialistes très différents (artistes, philosophes, musicologues, historiens de l’art, bioacousticiens, hommes de science), cet ouvrage défend une forme d’analyse et d’écoute qui, à l’image de la diversité du réel, « multiplie notre monde et nos manières de l’habiter » (Vinciane Despret).

Quels sont vos prochains projets ?

J’ai initié une recherche sur la réception de La Flûte enchantée de Mozart aux XXe et XXIe siècles, qui conduira probablement à une exposition et à un livre. De manière plus collective au sein du Musée de la musique, je travaille avec les équipes sur l’histoire de la provenance des collections et les circonstances d’acquisition de ses œuvres (notamment pendant la Révolution française, la période coloniale et l’ère nazie).